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▲道奇陣中日籍球星大谷翔平，在世界大賽第二戰7局下半嘗試盜壘時不慎傷到左肩，造成半脫臼傷勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平於2024年世界大賽達成人生巔峰，以4勝1敗擊敗紐約洋基奪冠，實現高中立下的夢想。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊投手大谷翔平於29日播出的NHK特別節目《大聯盟球員大谷翔平2024：考驗與決斷，邁向巔峰》中接受了長篇訪談，回顧了，讓他們最終得以擊敗紐約洋基登頂。去年12月9日，大谷宣布加盟道奇隊。今年是他進入大聯盟的第7個賽季，不僅首次奪得世界大賽冠軍，還創下了史無前例的「50轟50盜」偉業。然而，在世界大賽中他因滑壘而受傷，於11月上旬接受了左肩手術。。大谷表示，其實這次脫臼早有徵兆。對此，他表示：「我左肩一直有些疼痛，應該是積累下來的問題。疼痛的部位可能因此變得容易脫臼，剛好碰上容易脫臼的角度，結果就脫臼了。」他補充說：「賽季中其實感受不到，只是偶爾會想『今天左肩有點痛』。但這次受傷後回想，感覺和當時的疼痛很相似。」大谷翔平受傷當下，道奇隊士氣受到打擊，NHK採訪道奇野手Enrique Hernandez，他說：「當時更衣室的氣氛就像我們要在0勝2敗的情況下前往紐約一樣低迷。但之後。」他公開了當時的訊息內容。大谷對隊友們寫道：「大家這場比賽打得很棒。。」對於這則訊息，隊友Blake Treinen回覆：「翔平，為你祈禱。」而Freddie Freeman則回應：「來吧，翔平！」除此之外，隊友，極大地激勵了團隊士氣。Hernandez談到這首歌曲時笑說：「。」Rojas也補充：「大谷還問我們『有沒有享受我的歌曲？』真是一個充滿情趣的時刻。」Hernandez感慨道：「僅僅一則訊息，就能改變整支球隊的氛圍，真的很了不起。」對於這則訊息，大谷翔平坦言：「主要是不想讓大家擔心，還有點幽默感的成分。」他進一步表示，分享這首歌是為了不讓隊友過於嚴肅。