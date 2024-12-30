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韓國濟州航空29日發生一架波音737-800型客機墜機事故，造成179人不幸罹難，正當韓國舉國哀悼之際，韓國連鎖手搖飲「貢茶」大邱一間分店的店經理第一時間竟發訊息給員工，若他們遇到墜機的事情，「在通知爸媽前先找我」，才能方便找人代班。言論一出引發韓國民眾撻伐，貢茶韓國總公司為此道歉。綜合韓媒報導，在濟州航空發生事故後，社群平台上流傳許多機上乘客傳最後一則訊息給家人的相關圖片以及貼文，韓國所有娛樂節目年末頒獎典禮暫停播出，跨年節目與活動紛紛取消。未料，韓國社群傳出一張截圖，內容為「貢茶」大邱新世界分店的店經理傳給員工的訊息，該經理提到，「今天看到飛機爆炸了嗎？放假的時候如果發生墜機之類的事，在通知爸媽前要先告訴我」，並強調這樣才能方便找人代班。這段發言截圖立刻在韓國社群被炎上，不僅該分店店長發出手寫信公開道歉，表示因為疏於管理而引發爭議，會深刻反省，就連貢茶韓國總公司也發出聲明為不當發言表示歉意，強調會對此案進行懲處並加強內部管理，並為罹難者家屬表示哀悼。貢茶在2006年於台灣高雄成立，但在2017年韓國貢茶已買下貢茶國際公司70%股權，到了2019年，美國私募股權公司TA Associates向貢茶國際增資，隨後收購韓國貢茶100%股權。同年英國貢茶公司（UK company GC Group BIDCO）收購貢茶國際另30%股權，使貢茶成為全外資公司。韓國分店數巔峰時約有將近一千家，遠超過台灣。