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▲《央視》在官方社群上宣布跨年卡司。（圖／央視文藝 微博）

距離跨年倒數僅剩1天，不只台灣各地將舉辦跨年活動，中國大陸也有跨年晚會，而《央視》在今（30）日公開了明晚跨年演唱會的卡司陣容，其中也包含了4名來自台灣的藝人，王耀慶、張信哲、顏人中、歐陽娜娜都會參與。《央視》官方微博「央視文藝」今天曬出了3波跨年晚會卡司，除了來自大陸、香港的劉敏濤、劉雨昕、秦海璐、汪蘇瓏、王凱歌、姚琛、郁可唯、周筆暢、鍾鎮濤、白鹿、陳小春、關曉彤、王楚然、王一博、王源、鍾漢良、周也，另外還有而王耀慶與張信哲也分別拍攝了預告祝福，要粉絲一同關注跨年盛事，其中王耀慶開心喊道：「2025願大家闊步山海，無懼難關！」張信哲則是祝福：「山海不老、四季常新，新的一年願大家闊步向前、無懼難關。」不只如此，中國的5大電視台也各自邀請了台灣藝人，湖南衛視邀請到；東方衛視則請到；北京衛視的台籍藝人則有；浙江衛視也不遑多讓，請來；江蘇衛視則有