隨著《魷魚遊戲2》開播，劇中新舊演員再次受到關注，特別是飾演編號120趙賢珠的朴成焄（又譯：朴成勳）最受歡迎，許多韓劇迷都表示，「如果你因為《黑暗榮耀》、《淚之女王》討厭他，那麼《魷魚遊戲2》會讓你愛上他」，而朴成焄在劇中的正義表現，確實收穫不少粉絲。《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理關於他的6件小事，特別是參加《Running Man》（簡稱：RM）跑輸最年長的池錫辰，是粉絲最津津樂道的話題，一起來認識朴成焄到底是誰吧！
朴成焄的小事1 劇團出身、當電視電影配角好幾年
朴成焄今年39歲，踏入演藝圈之前，他於大學畢業後在劇團打工9個月，2008年以《霜花店：朕的男人》的配角亮相，當年的他只有23歲。
從事演員後，他在多部電視劇中飾演小角色和配角，直到2018年在KBS週末劇《我唯一的守護者》中飾演張高來一角，開始廣被觀眾熟知。他在劇中與羅惠美是「老么情侶」，甜蜜的化學反應受到觀眾喜愛，而且該劇的最高收視率曾達到49.4%，朴成焄也憑藉此作品，榮獲2018年《KBS演技大賞》最佳男新人。
朴成焄的小事2 涉及扭曲歷史被抵制 作品只播2集被腰斬
2021年3月22日，他擔任SBS《朝鮮驅魔師》的主角「讓寧大君」，但該劇因播出後即被批評公正性不足、嚴重扭曲歷史，使得僅播出2集就遭腰斬，他的形象因此嚴重受損。
當年，他的經紀公司老闆在IG發布一段從某本書中拍攝的文字，儘管外界明確指出《朝鮮驅魔師》的歷史扭曲與錯誤，但該文字似乎將批評歸咎於「源自主觀立場的壓力」，引發更大的爭議。隨著事態嚴重，廠商揚言撤廣告，老闆不敵輿論壓力刪文，朴成焄也發聲跟大眾致歉，承認作為演員，應對於涉及真實人物的角色更加謹慎演出，「這種膚淺且不足的想法，令我在發生這種情況後才認識到自己的愚蠢，為此感到羞愧不已」。
朴成焄的小事3 話劇、音樂劇界有1個座位叫「朴成焄席」
對於熱愛話劇和音樂劇的朴成焄，2015年在出演話劇《模範生們》期間，參與一場特別活動，並親自訂票並將觀影券送給觀眾。當時他特意選擇最偏僻的最後一排座位作為禮物，從此這個座位成為話劇和音樂劇界中「與舞臺距離最遠、最孤立的座位」的代名詞，被稱為「朴成焄席」。
第一位抽中該座位的觀眾曾表示：「視野受阻的座位需要周圍有人才算真的阻礙視線！」並不太在意這件事。
朴成焄的小事4 前女友也是演員
他與演員柳賢慶在2016年合作話劇《Almost, Maine》結緣，於2017年3月公開戀情，2人交往約5年，最終於2022年分手。
朴成焄的小事5 體力不如《Running Man》池錫辰
根據資料顯示，他的特長是拳擊，但卻非常害怕看恐怖片；而且「體力還非常弱」，他也在《Running Man》坦言不愛運動，興趣是躺著休息。與他合作過短篇劇的全昭旻就說他「很帥但很弱」，甚至連與池錫辰比拚體力都勢均力敵。在一場追逐賽中，他只跑了15秒就累倒，當時他就爆喘的說：「其他人上《Running Man》後需要躺2天，我可能需要躺3天...」
朴成焄的小事6 演什麼像什麼「失去姓名」
大家會知道朴成焄，多數都是從《黑暗榮耀》裡的反派色盲「全宰寯」，以及《淚之女王》裡，詮釋愛不到金智媛乾脆同歸於盡的變態「尹殷盛」而認識；事實上，他的MBTI性格經常變化，最初測試結果為ISFJ，後來變為ENTP、ENFP，在《黑暗榮耀》播出期間又變成INTP，不過他自認與ISFJ最接近；他的演技如同自己的MBTI一樣伸縮自如、千變萬化，演什麼像什麼，甚至還獲得「被角色名稱取代的演員」不知是褒是貶的形容詞。
當《魷魚遊戲2》開播後，大眾最愛的MVP角色，就屬朴成焄飾演的120號趙賢珠，雖然他是為了做性別重置手術，決定參加「魷魚遊戲」賺獎金，但充滿正義感、不自私不害人的行為，收穫不少觀眾的心，這也是他繼參演《黑暗榮耀》、《淚之女王》後，自身第3部的巔峰之作。
導演黃東赫也曾說過「賢珠」會成為《魷魚遊戲2》最受大家喜愛的角色，「在混亂的遊戲世界中，她是一個堅守人性，同時也是最被迫與邊緣化的人」。
朴成焄（박성훈）小檔案：
生 日：1985年2月18日（39歲）
星 座：水瓶座
出 道：2008年
公 司：BH娛樂
出道作：《霜花店：朕的男人》
代表作：《黑暗榮耀》、《淚之女王》、《魷魚遊戲2》
身 高：183cm
血 型：A
家 庭：父母、2位姊姊
MBTI：ISFJ
社 群：IG、X、韓國官網、日本官網
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朴成焄今年39歲，踏入演藝圈之前，他於大學畢業後在劇團打工9個月，2008年以《霜花店：朕的男人》的配角亮相，當年的他只有23歲。
從事演員後，他在多部電視劇中飾演小角色和配角，直到2018年在KBS週末劇《我唯一的守護者》中飾演張高來一角，開始廣被觀眾熟知。他在劇中與羅惠美是「老么情侶」，甜蜜的化學反應受到觀眾喜愛，而且該劇的最高收視率曾達到49.4%，朴成焄也憑藉此作品，榮獲2018年《KBS演技大賞》最佳男新人。
朴成焄的小事2 涉及扭曲歷史被抵制 作品只播2集被腰斬
2021年3月22日，他擔任SBS《朝鮮驅魔師》的主角「讓寧大君」，但該劇因播出後即被批評公正性不足、嚴重扭曲歷史，使得僅播出2集就遭腰斬，他的形象因此嚴重受損。
當年，他的經紀公司老闆在IG發布一段從某本書中拍攝的文字，儘管外界明確指出《朝鮮驅魔師》的歷史扭曲與錯誤，但該文字似乎將批評歸咎於「源自主觀立場的壓力」，引發更大的爭議。隨著事態嚴重，廠商揚言撤廣告，老闆不敵輿論壓力刪文，朴成焄也發聲跟大眾致歉，承認作為演員，應對於涉及真實人物的角色更加謹慎演出，「這種膚淺且不足的想法，令我在發生這種情況後才認識到自己的愚蠢，為此感到羞愧不已」。
朴成焄的小事3 話劇、音樂劇界有1個座位叫「朴成焄席」
對於熱愛話劇和音樂劇的朴成焄，2015年在出演話劇《模範生們》期間，參與一場特別活動，並親自訂票並將觀影券送給觀眾。當時他特意選擇最偏僻的最後一排座位作為禮物，從此這個座位成為話劇和音樂劇界中「與舞臺距離最遠、最孤立的座位」的代名詞，被稱為「朴成焄席」。
第一位抽中該座位的觀眾曾表示：「視野受阻的座位需要周圍有人才算真的阻礙視線！」並不太在意這件事。
朴成焄的小事4 前女友也是演員
他與演員柳賢慶在2016年合作話劇《Almost, Maine》結緣，於2017年3月公開戀情，2人交往約5年，最終於2022年分手。
朴成焄的小事5 體力不如《Running Man》池錫辰
根據資料顯示，他的特長是拳擊，但卻非常害怕看恐怖片；而且「體力還非常弱」，他也在《Running Man》坦言不愛運動，興趣是躺著休息。與他合作過短篇劇的全昭旻就說他「很帥但很弱」，甚至連與池錫辰比拚體力都勢均力敵。在一場追逐賽中，他只跑了15秒就累倒，當時他就爆喘的說：「其他人上《Running Man》後需要躺2天，我可能需要躺3天...」
朴成焄的小事6 演什麼像什麼「失去姓名」
大家會知道朴成焄，多數都是從《黑暗榮耀》裡的反派色盲「全宰寯」，以及《淚之女王》裡，詮釋愛不到金智媛乾脆同歸於盡的變態「尹殷盛」而認識；事實上，他的MBTI性格經常變化，最初測試結果為ISFJ，後來變為ENTP、ENFP，在《黑暗榮耀》播出期間又變成INTP，不過他自認與ISFJ最接近；他的演技如同自己的MBTI一樣伸縮自如、千變萬化，演什麼像什麼，甚至還獲得「被角色名稱取代的演員」不知是褒是貶的形容詞。
當《魷魚遊戲2》開播後，大眾最愛的MVP角色，就屬朴成焄飾演的120號趙賢珠，雖然他是為了做性別重置手術，決定參加「魷魚遊戲」賺獎金，但充滿正義感、不自私不害人的行為，收穫不少觀眾的心，這也是他繼參演《黑暗榮耀》、《淚之女王》後，自身第3部的巔峰之作。
導演黃東赫也曾說過「賢珠」會成為《魷魚遊戲2》最受大家喜愛的角色，「在混亂的遊戲世界中，她是一個堅守人性，同時也是最被迫與邊緣化的人」。
朴成焄（박성훈）小檔案：
生 日：1985年2月18日（39歲）
星 座：水瓶座
出 道：2008年
公 司：BH娛樂
出道作：《霜花店：朕的男人》
代表作：《黑暗榮耀》、《淚之女王》、《魷魚遊戲2》
身 高：183cm
血 型：A
家 庭：父母、2位姊姊
MBTI：ISFJ
社 群：IG、X、韓國官網、日本官網