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▲2024年度燃料使用費的最終補繳期限將在12月31日結束，罰款金額一次看。（圖／交通部公路總局）

▲汽燃費開徵繳納期限，提醒民眾儘速繳納以免逾期未繳受罰。（圖／NOWnews資料照）

2024年將在明（31）日晚間洪亮的倒數聲下，與大家說再見。不過有許多車主依然忘記繳一張很重要的帳單，就是7月開徵的「汽燃費」，補繳期限只到12月31日為止，逾期就直接被開罰，最高能罰3千元，甚至還會被強制執行！2024年汽(機)車燃料使用費，自用汽車與機車採年繳方式，在每年7月1日至31日開徵繳納，營業用汽車採用季繳方式，於每年的3、6、9、12月初繳費。到今年12月16日止，公路局統計發現全台灣汽燃稅徵收率自用汽車破了97.62%，機車破了94.45%，但自用汽車仍有17.8萬輛、機車則有74.1萬輛尚未繳納汽燃費，顯見仍有許多車主遺忘了這件事情。對此，交通部公路局也提醒，2024年汽燃費補繳期限將在明日也就是12月31日截止，如果逾期未繳，將依《公路法》第75條處300元到3000元罰鍰，所欠費額後續再移送強制執行。自用車費額：汽油車＝2.5元 x 每月耗油量 x 12月柴油車＝1.5元 x 每月耗油量 x 12月最終小數點以四捨五入計算。50cc以下：300元51-125cc：450元126-250cc：600元251-500cc：900元501-600cc：1200元601-1200cc：1800元1201-1800cc：2010元601-1200cc：汽油4320元、柴油2592元1201-1800cc：汽油4800元、柴油2880元1801-2400cc：汽油6180元、柴油3708元2401-3000cc：汽油7200元、汽油4320元交通部公路局指出，車主收到催繳通知書可用行動支付繳納，例如到監理服務網或手機下載「監理服務APP」，或是使用一卡通MONEY、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、街口支付、嗶嗶繳、悠遊付、全支付、蝦皮購物和等APP查詢繳納。民眾也可持單前往金融機構、郵局、超商臨櫃繳款，或者以電話語音繳款。