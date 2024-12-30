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▲宋康昊的演技實力連歐美評論都認可，在英國媒體選出的21世紀電影界最出色演員榜，高居第7名。（圖／摘自IMDb）

▲已故奧斯卡影帝菲利浦西摩霍夫曼被英國媒體譽為21世紀電影界最出色的演員冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲兩度登上奧斯卡影后寶座的艾瑪史東，被英國媒體譽為21世紀電影界最出色的演員亞軍，在女星中排名最高。（圖／美聯社／達志影像）

英國《獨立報》選出21世紀的電影界60位最好的演員，亞洲只有宋康昊與梁朝偉上榜，前者拿下第7名，後者排在第21名，梁朝偉更是唯一上榜的華人。在介紹中，梁朝偉被譽為「香港電影感性之王」、「擁有足以引起國際衝突的吸引力」，排名還比湯姆克魯斯、小勞勃道尼、湯姆漢克斯等都要高。梁朝偉在華人區已是備受推崇，不但是金馬獎獲得最多次最佳男主角（3座）的演員，也是入圍最多次最佳男主角的紀錄保持人。至於香港電影金像獎，他共拿過6次最佳男主角，也創最高紀錄。他還以《花樣年華》獲得坎城影帝殊榮，並在去年得到威尼斯影展終身成就獎，實力早就是有目共睹。英國影評人對於王家衛格外青睞，連帶也使得常在王家衛電影裡亮相的他，演出廣受注意，順利擠上這分名單。至於宋康昊，《獨立報》稱雖然西方觀眾最熟悉他的是奧斯卡最佳影片《寄生上流》中的演出，可是他在與該片導演奉俊昊合作的《殺人回憶》中，只用一個狂亂、絕望看向觀眾的眼神，就傳達了對於兇手再現、再次面對其邪惡行為的恐懼。宋康昊在梁朝偉之後，也成為坎城影帝，兩位亞洲影帝在這次排名都比走紅好萊塢超過30年的湯姆克魯斯還要高，實力備受歐美評論家的肯定。《獨立報》點名的21世紀電影界最出色的60位好演員60之中，已經沒有得獎常勝軍梅莉史翠普，名次最高的是已故《柯波帝：冷血告白》奧斯卡影帝菲利浦西摩霍夫曼，當年他在小金人爭奪戰打敗《斷背山》希斯萊傑，而希斯萊傑此次並未上榜。排名最高的女星是拿下亞軍的兩屆奧斯卡影后艾瑪史東，在他們之後的第3名是3屆奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯，接著是黑人天王丹佐華盛頓，第5名則是妮可基嫚。就有妮可的死忠支持者，認定她絕對比艾瑪史東更有坐上第2名的資格，堅稱艾瑪得到第2名極不合理。不過妮可的前夫湯姆克魯斯，此次排名剛好是墊底的第60名，至少妮可和他比，可是大出風頭。