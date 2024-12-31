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▲James將成為第30位在例行賽中以「4開頭」的年齡的球員，其中只有9人曾在40歲後打了超過51場比賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲邁阿密熱火隊總教練Erik Spoelstra認為James可以再打10年。（圖／美聯社／達志影像）

「他們告訴我，我老得像鬼一樣，」在接受《美聯社》記者Tim Reynolds訪問時，「詹皇」LeBron James笑著這麼說道，今天是美國時間12月30日，也是他40歲的生日，正式成為「四旬老漢」。但讓人驚訝地是，在某些夜晚他仍可以成為這個星球上最出色的球員之一。這位來自俄亥俄州的天才少年，當初以「天選之子」的名號進入聯盟，如今已經成為未來的名人堂球員、NBA 75大球星之一，以及4屆總冠軍得主。湖人的下一場比賽，他將成為NBA史上第一位在10多歲、20多歲、30多歲以及40多歲等4個年齡成都曾登場過的球員。這樣的壯舉在棒球界曾發生過幾10次，在冰球界也有過——Gordie Howe橫跨5個十年，在NHL從青少年時期打到50多歲。但這從未在NFL或NBA中發生過，「直到現在。James正在創造更多籃球歷史，創造一個專屬於他的俱樂部。」Reynolds在文中如此寫道。談到聯盟數年來的門面人物，NBA總裁Adam Silver誇讚道，「我見過很多偉大的球員，但他是我見過最勤奮的球員之一。他從不休息，甚至不會放一個下午的假。你和他見面時，他總是在浸泡什麼、吃什麼，或者身上帶著某種裝置。」James將成為第30位在例行賽中以「4開頭」的年齡的球員，其中只有9人曾在40歲後打了超過51場比賽。而若要在40歲保持高水準的競技狀態則更加困難，只有Kareem Abdul-Jabbar（3次）、John Stockton（2次）、Michael Jordan、Roberts Parish和Karl Malone曾在40歲後仍打出過賽季場均超過10分的數據。Jordan在40歲時為華盛頓巫師打了30場比賽，場均22.4分；稍微接近他的是Malone，在2003-04賽季效力於湖人時，40歲的他出賽42場，場均13.2分。而James本季的數據是：場均23.5分9助攻7.5籃板。這樣的數據在30歲後已經是難得一見，更不用說40歲。NBA史上，唯有James（33歲和35歲）與詹James Harden（31歲）曾在30歲後單季達成此目標。邁阿密熱火隊總教練Erik Spoelstra認為James可以再打10年，「曾經，他是這個星球上最好的運動員，無論是力量、敏捷性還是爆發力的結合。但現在，他只要放慢比賽節奏，靠腦袋和球商就能再打10年。我懷疑他會對此事感興趣，但他絕對能做到。」金州勇士主教練Steve Kerr同樣尊敬James的神奇表現，但他則沒有這麼樂觀，深信這總有一天會結束：「要面對他所面對的挑戰，夜復一夜，真的很艱難。這也是為什麼球員最終要退役，因為他們無法永遠這樣下去。」James一定會離開這裡，而或許終點就在不遠處。但目前，他仍在創造奇蹟。