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2024年美股被視為指標的「科技七雄」(MAG 7)，在明年會出現轉變嗎？美國財經媒體近日點出，博通在2024年最後一個月一路走高，預估2025年的美股將會成為「BATMMAAN」，這一以知名漫畫蝙蝠俠（BATMAN）諧音為名組成的八大公司。近年來美國股市巨頭指標不斷出現變化，起初的「尖牙股」(FAANG)，是由臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、網飛(Netflix)、谷歌(Google) 字首為名，臉書以Meta為公司主名稱後，再把網飛換成微軟，又變成了以「MAGMA」為名號的科技巨頭指標；而在特斯拉和輝達先後竄起後，於去年開始變成了「Magnificent 7」 。美國財經新聞網站《MarketWatch》報導，明年美股市場以「BATMMAAN」為指標的態勢逐漸形成，這一組合是在原有的科技七雄之外，加上近期夯股，美國網通晶片公司博通（Broadcom，美股代碼：AVGO）。報導提到，目前博通市值高達1.13兆美元，在美股上市公司的排名剛好位居特斯拉之後。博通在本月稍早公布財報的次日更創下有史以來最大單日漲幅，暴漲24%，創造如輝達一般的傳奇時刻。道瓊市場的數據顯示，儘管上週五股市遭遇一些動盪，但自大選以來，這8家公司的總市值已增長逾1.9兆美元。這相當於同期標普500指數總市值增幅的85%以上。報導提到，隨著美股即將迎來今年最後的兩個交易日，12月份美股各板塊的表現與2023年相近，標普500指數11個板塊中，只有資訊科技、非必需消費品和通信服務3個板塊在本月上漲，而「BATMMAAN」股票均屬於這3個板塊之一。