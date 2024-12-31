我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年12月31日，台南七股海堤將是2024年太陽最後出現在海平線之上的地點，時間為傍晚17點25分。（圖／中央氣象署）

▲2025年1月1日元旦，屏東恆春的「龍坑生態保護區」將迎接2025年最早日出，時間為早上6點35分。（圖／中央氣象署）

▲跨年夜雨勢影響不大，但元旦開始全台有雨，一直到週五入夜才趨緩。（圖／中央氣象署）

2024即將結束，2025年第一道曙光和日出也將升起，今（31）日各地降雨機率較低，，不過《NOWnews》仍整理全台熱門景點的日出、曙光，以及2024最後夕陽的時間。今天跨年，本島平地「日沒時間」大約落在傍晚17點15分至17點25分之間，離島則是金門縣「烈嶼 L18 據點海灘」，時間為傍晚17點30分。明天元旦，台灣東部景點的日出時間大約落在早上6點33分至6點39分，，外島最早日出則是在蘭嶼東清的6點33分。台北市立天文館指出，2025年全國第一道「曙光」會出現在，在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一、兩秒，短暫而奇幻的「綠閃光」特殊大氣折射現象，非常值得觀察。此外，台北市立天文館研究組技佐許晉翊也說明，在天文計算上，：指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻：指太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻。：指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。