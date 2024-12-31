2024即將結束，2025年第一道曙光和日出也將升起，今（31）日各地降雨機率較低，不過明天元旦（1/1）南方雲系北移，全台都有降雨機率，也導致各地觀賞曙光、日出的條件轉差，不過《NOWnews》仍整理全台熱門景點的日出、曙光，以及2024最後夕陽的時間。
今天跨年，本島平地「日沒時間」大約落在傍晚17點15分至17點25分之間，台南七股海堤將是2024年太陽最後出現在海平線之上的地點，時間為傍晚17點25分；離島則是金門縣「烈嶼 L18 據點海灘」，時間為傍晚17點30分。
明天元旦，台灣東部景點的日出時間大約落在早上6點33分至6點39分，屏東恆春的「龍坑生態保護區」將迎接2025年最早日出，時間為早上6點35分，外島最早日出則是在蘭嶼東清的6點33分。
台北市立天文館指出，2025年全國第一道「曙光」會出現在海拔3443公尺的「花蓮縣柏南山」，時間是清晨6時3分47秒，追曙光、賞日出時可選擇在這個方向上，地平線開闊無遮蔽的地點，在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一、兩秒，短暫而奇幻的「綠閃光」特殊大氣折射現象，非常值得觀察。
此外，台北市立天文館研究組技佐許晉翊也說明，在天文計算上，日出是指太陽上緣接觸地平面的時刻，而曙光時刻則依照應用範圍不同，分為「天文曙光、航海曙光、民用曙光」等3種定義。
🟡曙光分類
📍民用曙光：指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻。
📍航海曙光：指太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻。
📍天文曙光：指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。
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明天元旦，台灣東部景點的日出時間大約落在早上6點33分至6點39分，屏東恆春的「龍坑生態保護區」將迎接2025年最早日出，時間為早上6點35分，外島最早日出則是在蘭嶼東清的6點33分。
台北市立天文館指出，2025年全國第一道「曙光」會出現在海拔3443公尺的「花蓮縣柏南山」，時間是清晨6時3分47秒，追曙光、賞日出時可選擇在這個方向上，地平線開闊無遮蔽的地點，在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一、兩秒，短暫而奇幻的「綠閃光」特殊大氣折射現象，非常值得觀察。
此外，台北市立天文館研究組技佐許晉翊也說明，在天文計算上，日出是指太陽上緣接觸地平面的時刻，而曙光時刻則依照應用範圍不同，分為「天文曙光、航海曙光、民用曙光」等3種定義。
🟡曙光分類
📍民用曙光：指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻。
📍航海曙光：指太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻。
📍天文曙光：指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。