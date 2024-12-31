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▲泰勒絲當紅、富有，終身大事備受各方關心，被預期可能2025年就會結婚。（圖／美聯社／達志影像）

▲崔維斯凱爾西因為和泰勒絲交往，知名度大增，也接到節目主持的邀約。（圖／美聯社／達志影像）

身價16億美元的超級天后泰勒絲，35歲可望終結單身？她和美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西交往一年多，感情仍如膠似漆，各方預期他們極可能在2025完成終身大事。根據歐美八卦娛樂媒體報導，崔維斯的友人都知道，他巴不得趕快跟泰勒絲結婚，接著就會退出體壇，專心陪伴她，不管是做她事業上的後盾，或是一起打拚的夥伴都好，一心夢想成為她價值近億元豪宅的男主人。泰勒絲在樂壇成名至今，曾經平均每一年換一個男朋友，卻在其中的好幾段都擺出「期待能跟對方走上紅毯」的樣子，外界眼中她從來不會不把「結婚」當成選項，可是從20幾歲到現在35歲，她還依然單身。畢竟她的事業如此成功、財產如此驚人，在終身大事上就不會跟一般女子相同，不會是她放棄一切嫁做人婦，而可能是另一半放棄自己的工作來陪伴她、幫助她，這對很多男人來說，不一定做得到，但在美式足球界也算名氣不小的崔維斯凱爾西，卻對此毫無排斥，還夢想著趕快有這麼一天。歐美盛傳崔維斯凱爾西與泰勒絲已經訂婚，崔維斯也在等和泰勒絲結婚後，就會宣布要退出美式足球界，專心當她背後的男人。當然泰勒絲的豐厚身家，要讓他們兩個過著隨心所欲的生活，絕對沒有問題，另方面美式足球在比賽過程中時常要衝撞，受傷是絕對逃不掉的，崔維斯多年下來也已經達到身體能負荷的極限，如果可以有完美的退場後路，他沒有理由不好好把握，和泰勒絲結婚、滿足她的一切需求，就是他目前最好的選擇。而泰勒絲能夠帶來的經濟效益之強大，不只演唱會的相關商機，就連崔維斯凱爾西以及所屬的堪薩斯城酋長隊，甚至是整個美式足球聯盟，都非常的有感覺。崔維斯自從與她交往被公開後，球場上多了大批泰勒絲的粉絲，期待看到她的身影現身貴賓室，崔維斯的產品銷量暴增，堪薩斯城酋長隊得到的矚目也更多，帶進更多收益，美式足球界願不願意那麼快揮別泰勒絲帶來的龐大利益，還真的很難說，崔維斯凱爾西有沒有辦法順利退休、離開，也都還在未定之天。重點是，泰勒絲有沒有願意成為崔維斯的妻子？既然到35歲都還沒有結婚，她也許會想再多觀察，確認崔維斯就是最適合自己的人，因為巨星鬧離婚往往也比一般人要麻煩非常多，更可能財富縮水，何必冒此風險？不過泰勒絲以往對於人生的規劃還有生兒育女這一項，這就由不得她再拖下去，崔維斯的美夢，或許還真有可能很快實現。