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紐約洋基本季在世界大賽鎩羽而歸，休賽季重拾「邪惡帝國」名號，積極補強陣容，但至今外野陣容仍有空缺。今(31)日MLB官網記者Theo DeRosa建議洋基最終補強人選，為本季在教士打出生涯代表作、首度入選明星賽的31歲左外野手Jurickson Profar。洋基休賽季無緣留下未來10年看板球星Juan Soto後，隨即展開B計畫，先以左投史上最貴合約延攬Max Fried後，再透過交易找來前釀酒人終結者Devin Williams、前國聯MVP得主Cody Bellinger，再以1年1250萬美元（約合新台幣4.07億元）簽下Paul Goldschmidt，儘管組成史上第7組「4MVP」打線，但洋基補強腳步還未停歇。洋基傳出有意補強外野深度，MLB官網點名前教士強打Profar。Profar曾位列2013年大聯盟百大新秀第一名，於2012年便以19歲雉齡登上大聯盟，引發高度關注，但生涯前10季皆未兌現天賦，直到今年才打出身手，整季出賽158場，24轟、85分打點與OPS+134成績，皆為生涯新高，不僅首度入選明星賽，季後還獲銀棒獎肯定。Profar上季結束後乏人問津，直到開季前才確定以1年100萬美元回鍋教士，想不到本季破繭而出，官網記者DeRosa分析，Profar可以為洋基打線帶來更多活力，守備上能直接站穩先發左外野，必要時還能支援內野防線，會是洋基教練團調度上的一枚活棋。