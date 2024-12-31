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▲卡特卸任美國總統後仍多次拜訪中國，圖為他2009年時，與前國務卿季辛吉一起，出席紀念中美建交30周年研討會活動。（圖／美聯社／達志影像）

美國第39任總統卡特（Jimmy Carter）過世，消息一度登上中國微博熱搜榜，中國國家主席習近平也發聲弔唁，主因是在他任內，美中2國正式建交、美國與中華民國斷交。針對卡特辭世，兩岸對其功過褒貶可謂兩極，他在中國境內普遍享有高評價，卻遭不少台灣人認定是「曾出賣台灣」的人，不過有外媒指出，儘管北京可能會試圖利用卡特逝世、為其哀悼的機會，欲緩和美中近年越發緊張的關係，但2國關係再也回不去，已是難以改變的事實。根據《自由亞洲電台》報導，卡特於1977年至1981年擔任美國第39任總統，曾見證美中於1979年正式建立外交關係、鄧小平訪美等歷史時刻，同年美國國會通過《台灣關係法》，並由卡特簽署實行，聲稱這保護了台灣與美國的利益。對於卡特積極推動美中建交，美國聖托瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，當時的時空背景是冷戰，美國的頭號敵人還是前蘇聯，如果可以聯合中國去對抗蘇聯的話，蘇聯倒台的機會更高。而從中國的角度來說，在外交關係、貿易及經濟發展上，在與美國建交後，都朝著比較正常化的方向前進，某種程度上，卡特可算是把中國帶向經濟發展的一位美國總統。儘管卡特與中國建交的歷史決定，一度為中國改革開放新氣象帶來希望，但往後數十年，美中關係複雜的一面逐漸被折射出來，卡特心繫的中國政治改革終究未能如願。報導指出，卡特是一位有著「中國情結」的總統，卸任後多次訪中，直到去世前幾年都仍在關注中國。至於卡特究竟是否對中國抱持過於天真的幻想，紐約市立大學政治學教授夏明認為：「美國確實有一群非常良善的人，或許在一些人眼中，他們對中共專制及共產主義毒性的理解不足。」時事評論家橫河則聲稱，美國其實有很長一段時間，在制度方面，對中國並沒有太多想法，也不認為中共的社會制度會對美國造成威脅，是到最近這些年才發現的。而且卡特對於美中建交的貢獻，在他看來，可能也沒有人們說的那麼大：「尼克森已經打開大門了，所以誰在那個位置上都會完成（建交）的。」有鑑於美中關係近年持續緊張，新一任美國總統川普（Donald Trump）即將於1月20日就職，美中關係更增添不確定性，對於習近平弔唁卡特、向美方釋放出緩和雙邊關係的訊號，是否意味著美中關係有可能再度回升，分析直言：「現在中國毋庸置疑，就是美國的最大挑戰者，這個冷戰就是必定會發生，也不大會有根本性的改變。」分析認為，美中關係回不去，主要問題不在美國，而是在中國，習近平上台後倒行逆施，給各方面都造成了相當的反感。何況過去幾年，美中緊張關係暴露出的，都是一些根本性的、難以調和的衝突，而且在中共執政合法性受到挑戰之際，它必須依靠民族主義、表現為對外強硬，即使川普上台、川習會有望，估計川普政府的對中政策，相較於他第一任期時，也不會有太大改變。