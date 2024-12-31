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▲李俊昊（中）在經紀人、保鑣的陪同下，昨晚身穿黑衣現身仁川機場。（圖／翻攝自RNX TV Korea Ent YouTube）

韓國濟州航空29日發生重大空難，造成機上179人身亡，僅有2人生還，為了哀悼這起悲劇事件，韓國3大電視台紛紛停辦年末活動，而今晚將在台灣參加跨年晚會的男團2PM成員李俊昊及Super Junior子團「Super Junior-L.S.S.」則表示會正常來台。昨（30）日晚間利特、李俊昊就身穿全黑服飾現身機場，表情沉重出發來台灣。李俊昊今晚要參加「2025台南好Young跨年晚會」，消息曝光後粉絲已經超級期待，但因韓國發生重大空難，舉國進入7天哀悼期，原先還擔心會影響韓星來台行程，不過主辦單位昨日回應，表演會如期舉行，而李俊昊也在昨晚現身韓國機場，悄悄搭機來台灣。只見李俊昊一身黑衣，頭髮也沒特別打理，神情看起來非常凝重；面對粉絲熱情呼喊，李俊昊也不敢露出笑臉，只為哀悼空難逝者。而昨晚也從韓國搭機出發的韓星還有Super Junior隊長利特，這次利特將跟著Super Junior子團「Super Junior-L.S.S.」參與新北市的跨年晚會「2025閃耀新北・1314 跨河煙火」，今晚表演也會正常舉行。利特昨晚同樣被媒體捕捉到現身韓國仁川機場的身影，只見利特也是一身黑衣、搭配墨鏡，在保鑣的護送下去搭機，和李俊昊一樣不苟言笑，兩人都在昨晚順利抵台了。除了Super Junior-L.S.S.、李俊昊外，這次台北跨年晚會也請到女團Apink擔任表演嘉賓，台中跨年則有美聲女團MAMAMOO的成員輝人，高雄則有人氣女團2NE1的Dara，韓星姜丹尼爾（KANG DANIEL）與音樂人DAYCHILD則將出現在桃園的跨年晚會上，各縣市跨年陣容都相當精彩，也讓粉絲期待能近距離一睹偶像風采。