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▲洛杉磯湖人隊「詹皇」LeBron James今（31）日在美國時間30日正式迎來自己的迎來了自己40歲的生日，他仍然維持在相當高的水平。（圖／取自NBA X）

洛杉磯湖人隊「詹皇」LeBron James今（31）日在美國時間30日正式迎來自己的迎來了自己40歲的生日，外界對於他何時會選擇退役都感到好奇。對此，他直言自己還有本錢維持在高峰5-7年，但可以確定不會再打那麼久了。他也直接表明自己有意願在湖人結束生涯，不希望去別的地方。James表示，若自己選擇退休，那絕不是因為自己無法在高水平上打球了，「說實話，如果我真的想要的話，我可能還能以高水平打大概5到7年。但我不會那麼做。」James在本賽季場均仍然可以得到23.5分9助攻7.5籃板。被問到是否想過自己會在40歲那年繼續打球？James表示這是他從未想過這件事，「我沒有給自己設定一個打球的時間表。我只是告訴自己，我想要最大限度地利用我在聯盟中的時間，並儘可能展現出偉大的一面，直到我結束職業生涯的那一天。但當年我以18歲被選中，絕不可能想到自己在40歲時還能在聯盟中打球。」James認為要保持長久的職業生涯，是否對自己職業有高度熱愛和專注是關鍵，他透露就算是在休賽季自己也不會休息太久，總是讓身體保持在最佳狀態，所以才能夠打這麼長的時間，並在職業生涯中避免傷病，保持出勤率。那麼，James會在哪裡結束生涯呢？他可能回到家鄉克里夫蘭高掛球衣嗎？騎士球迷可能要失望了。James親自表示自己希望能在湖人結束輝煌的NBA球員生涯。「這是我的計劃，我希望能在這裡（湖人）結束職業生涯。」James斯說， 「我來到這裡是為了完成職業生涯的最後階段，並在這裡畫上句號。但我也不是天真或愚鈍到不了解籃球的商業本質。我認為我和湖人隊的關係不言自明，希望在我的在職業生涯結束之前，我不需要去別的地方。」這位在NBA已經打了22個賽季的鐵人強調，自己一旦選擇退休，他就絕對不會復出。