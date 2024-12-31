我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國濟州航空載有181人的7C 2216號航班，29日上午9時許，在全羅南道務安國際機場墜毀，造成179人罹難。事故發生後，不少民眾紛紛取消機票和出遊計畫，有韓國證券交易商將航空業的短期利潤前景，以「毫無意義」來描述。根據《韓國時報》報導，韓國政局近期本就不穩，總統、代理總統、「代代理」總統接連遭到彈劾或是立案調查之際，又發生這起重大空難，市場分析師普遍認為，航空業需要一段時間才能恢復。報導引述韓國交易所說法，濟州航空週一收盤價為7500韓元，較前一交易日下跌8.65%，因投資人大幅拋售，一度導致該公司股價下跌15.7%，後來才收復部分跌幅。其它旅遊相關股票也表現疲軟，Very Good Tour、Hana Tour和Modetour的股價，分別下跌5.59%、2.16%和0.72%。韓國投資分析師Choi Go-woon指出，濟州航空的悲劇，加上不穩定的國內政治、經濟狀況，預計將嚴重影響航空客運需求，確切事故原因可能需要至少半年才能釐清，短期利潤預測暫時對航空業的投資決策，不具「有意義」的指導作用。Choi Go-woon直言，重建公眾信心將需要更長的時間，認為沒有任何航空公司，能夠完全免受消費者對安全的焦慮影響，未來航空業必須重點加強安全措施。