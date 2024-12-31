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民眾黨主席柯文哲30日下午在家人籌錢繳交7000萬交保金後獲保釋，帶著電子腳鐐剛離開台北地院，但80分鐘後，台北地檢署表示，收到法院裁定書，將依法提出抗告，這也是北檢針對柯文哲等人交保，第二度提出不服裁定抗告。對此，前立委郭正亮表示，「這情況之下還要抗告，真的要有新事證，除非說橘子快回來了，所以柯文哲不能在外面跑動」。郭正亮30日在節目《新聞大白話》表示，北檢確實還是有可能提抗告，但重點在於高院如何處理，還會不會發回更裁，因為北檢提出的兩個主要疑慮，柯文哲都已經做出回應，「第一個是如果他是黨主席，會不會回到一個串證的環境？所以他說要辭黨主席；第二個就是會不會逃亡？所以就加碼到7000萬和電子腳鐐，以後他人在哪裡你隨時都可以掌握」。郭正亮認為，若北檢在這樣的情況下還要提抗告，就要有新事證，「除非說橘子快回來了，所以柯文哲不能在外面跑動，除非有這句，不然如果繼續用串證、逃亡，不容易有說服力」。