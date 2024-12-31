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美國知名老牌媒體《Sporting News》於30日（日本時間31日）公佈2024年「年度最佳男性運動員」，洛杉磯道奇隊的大谷翔平成功當選。今季他囊括國聯MVP等多項大獎，該媒體也評價他已經超越了貝比魯斯（Babe Ruth），完成了所有人無法想像的壯舉。《Sporting News》在報導中表示：「我們總是以為已經見識過所有不可思議的事，但人類總能丟出更驚人的變化球。當然，貝比魯斯是無可取代的存在，但大谷翔平已經將他遠遠拋在身後。他在擁有155年歷史的MLB中完成了所有人無法想像的壯舉。在國聯誕生後，超過2萬名大聯盟選手曾登場比賽，但在棒球界，他的地位無人能超越。」大谷翔平去年12月與道奇隊簽下總額7億美元的10年長約，現在看起來相當超值。本季，他參加了159場例行賽，在打擊率、全壘打、打點及盜壘等多項數據上刷新了個人最佳紀錄。他以54支本壘打和130分打點拿下兩項冠軍，更創下史無前例的「50轟50盜」壯舉。僅從MLB官網記錄的數據來看，他的成績已經令人震撼：134得分、54全壘打、130打點、上壘率.390、長打率.646、OPS（上壘率+長打率）1.036、99次長打、411個壘打數、ISO .336、全壘打率11.78，成為「聯盟10冠王」。此外，他的打擊率3成10和59次盜壘分別排名聯盟第二，即使在一眾大聯盟頂尖強打中也鶴立雞群。在賽季期間，他4度榮獲周最佳球員，並於9月獲得月最佳球員。今日他還擊敗了曾締造單季58支本壘打與144分打點的紐約洋基隊外野手Aaron Judge，榮膺《Sporting News》評選的「年度最佳男性運動員」。在本月15日，大谷以壓倒性票數榮獲由球迷投票選出的「Hank Aaron獎」、授予最佳指定打擊（DH）的「Edgar Martinez獎」，以及「MLB隊」第一隊指定打擊的殊榮，在同一天內達成「三冠」。21日（日本時間22日），他再度拿下國聯MVP。此外，12月他在MLB電視網年度最佳表現評選中，因於9月20對陣馬林魚隊比賽中達成「50轟50盜」的里程碑，被評為「年度最佳表現」。