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▲林青霞年輕時的容貌清新脫俗，濃眉大眼讓觀眾印象深刻。（圖／林青霞微博）

▲施懿（左）蒙上面紗代替林青霞（右）拍完《新龍門客棧》，兩人外型確實極為相似。（圖／翻攝自微博）

▲舞蹈系畢業的施懿當年和林青霞一樣，擁有烏黑秀髮及大濃眉。（圖／翻攝自微博）

現年70歲的女星林青霞，年輕時的盛世美顏紅遍海內外，也讓許多觀眾印象深刻。而中國女星施懿過去就因撞臉林青霞爆紅，她甚至當過林青霞替身，絕美外型也獲得林青霞本人的認證；本以為施懿有機會跟林青霞一樣大紅大紫，怎料她在1995年拍完電視《姐姐妹妹闖北京》後，就消失在演藝圈長達30年時間，外傳是因耍大牌才被封殺。出身在台灣的林青霞，出道後多在港陸發展、拍戲，1992年她拍攝香港電影《新龍門客棧》時，就因武打戲太過激烈意外受傷，為了不耽誤其他演員的拍攝檔期，劇組只能臨時找來替身幫忙接拍，也因此挖掘了與林青霞外型極為相似的女星施懿。舞蹈系出身的施懿和林青霞一樣膚白貌美，還有一頭烏黑秀髮，濃眉大眼的施懿簡直就是林青霞翻版，就連林青霞本人當時看到也很詫異，甚至在後來的自傳中提到，看到有人五官跟自己神似，確實非常驚訝。而施懿代替林青霞拍完《新龍門客棧》後半段戲份，也因此在戲劇圈走紅。不過施懿卻並未像林青霞這般大紅大紫，雖然她後來還陸續拍了電視劇《西楚霸王》、《亂世不了情》等作品，但1995年與女星趙薇合拍陸劇《姊姊妹妹闖北京》後，施懿就逐漸淡出演藝圈，消失長達30年時間。有傳聞指施懿是因為在劇組耍大牌，惹怒導演、製片人才被封殺，雖然此說法未獲得本人認證，但從如今的現況來看，施懿的星途確實是斷送在30年前。