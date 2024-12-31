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律師出身的總統府資政謝長廷日前發文表示，看完起訴書後，認為北檢起訴民眾黨主席柯文哲「收賄證據確實薄弱了點」，此番話與黨內意見相左，引發熱議。對此，媒體人謝寒冰指出，謝長廷是因為不爽總統賴清德沒讓他繼續當駐日代表，加上賴清德也和謝系一些子弟兵處不好，所以才先丟出這個議題看看風向，之後很可能與英系結盟去對抗賴系。謝寒冰30日在節目《大新聞大爆卦》表示，謝長廷說的確實是事實，北檢證據力實在是薄弱到幾乎跟沒有一樣，「那你要怎麼樣去證明他有直接收賄？這就是很麻煩的一件事情。」而重點在於為什麼謝長廷要發文？謝寒冰認為，謝長廷選在這個時間點發文絕對不是笨蛋，第一個原因是這個案子本身確實有可疑之處，第二個更重要的就是謝長廷對賴清德不爽。謝寒冰說，謝長廷本來希望可以繼續當駐日代表，結果賴清德問都沒問他、一點機會都不給他，直接就把他幹掉了，且謝長廷回來後，連個史瓦帝尼代表都沒有，心裡當然很不爽；再加上賴清德跟謝系的一些子弟兵處得也不是很好，謝長廷在這種情況下發文，可能是先丟出來看看風向如何，接下來謝系很可能與英系結盟去對抗賴系。