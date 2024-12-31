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▲謝盈萱日前出席活動受訪時，才透露自己今天沒打算慶生。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲謝盈萱說自己日前還去看了張惠妹演唱會，她知道這應該也是好友想看的表演。（圖／謝盈萱臉書）

金馬影后謝盈萱今（31）日迎接45歲生日，她日前受訪時就透露，雖然自己今天沒有工作，不過也不打算慶生，至於原因為何？謝盈萱凌晨透過臉書發文，公布真相。她說自己有位本來很要好的大學同學，兩人卻因年輕時的賭氣斷聯10多年，如今再聽到對方消息竟是死訊；謝盈萱表示今天不只是她的生日，更是那位好友的公祭，自己痛哭了一整晚，已經做好準備要向對方道別。謝盈萱今日凌晨12點多在臉書發文，跟大家分享心事，她說自己日前到台南跟大學好友聚會，出發前2個小時卻聽到另一名同學過世的噩耗，雖然她當晚還是照常跟大家吃喝、玩樂，不過內心卻止不住悲傷。謝盈萱說：「24號在台南的聚會結束回台北後，我哭了整個晚上。」謝盈萱提到這名曾經的至交好友，「他是我大學最好的朋友，怎麼好起來的我居然完全想不起來，但對於這位男閨蜜，我有太多的崇拜，懂音樂，懂電影，懂藝術」。她認為對方是自己沒頂時的浮木，但後來兩人卻不再來往，「也許是我們在那個節點，命運的齒輪決定轉動，把我們轉向不同的道路。年輕，可以讓兩人決絕的都不回頭，這個不回頭一瞬間就是十多年」。謝盈萱說好友離世消息曝光後，大家也都關心她還好嗎，她其實自己也不知道好不好，只知後來她在聖誕節時上吐下瀉，還是很努力完成工作、跑行程，甚至去聽了張惠妹的演唱會。謝盈萱堅強的說：「這幾天，我有辦法把紅了的眼眶逼退了。我知道這就是成年人的人生。」謝盈萱也表示最近很多不知情的朋友問她怎麼過生日，但她實在很難說出口，因為生日這天就是好友公祭的日子，謝盈萱不打算慶生，只想與對方好好道別，「該是大家快樂跨年的一天，為未來續上新願望的時刻，而你就停在此刻了。我想我還是蠻開心的，能夠在生日陪你走最後一段路，甚至覺得你的安排甚為巧妙。」謝盈萱最後感謝祝福她生日快樂的親友們，「2024年即將進入2025年，謝謝所有前輩，朋友一整年來的照顧，給了我很豐沛很精彩的一年。祝福是留給每個人的，願大家都能健康平安，開開心心。而另一個祝福是留給你的，我的摯友，終究要揮手道別了」。謝盈萱真摯的發文讓網友看了熱淚盈眶，也紛紛留言安慰她：「妳一定一直且已經成為了他心中相信最好的樣子」、「千言萬語只想給妳一個擁抱」、「生命好像一直在學習道別」、「成年人的一切都不容易，願你的朋友安息，也祝你順心」、「王同學肯定收到你所有的祝福與心裡話，所有你們發生的事情都是珍貴的記憶」、「都要好好的，生日快樂，為生命創造更多美好」。