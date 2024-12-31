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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案等，27日凌晨以3000萬交保，北檢抗告成功，29日重開羈押庭，加重保釋金至7000萬元並加掛電子腳鐐，民眾黨與柯、家人30日籌足4000萬元辦理交保，柯文哲戴電子腳鐐，全程不發一語面帶燦笑步出北院。而柯文哲重獲自由50小時再次走進北院時，陪同在柯文哲身邊的前主播張彤也引起關注。柯文哲在關押114天後，北院裁定以3000萬交保，讓他重獲自由，不過北檢抗告成功，因此柯文哲29日身穿白色外套，再次走進北院開羈押庭，而陪同在他身旁的女子外型搶眼，引發關注，粉專「誰比朕更有力」就發文附照片問：有人知道她是誰嗎？網友紛紛留言「張彤，前台視主播」、「是那個新加入的發言人嗎？」、「張姓主播」、「柯身邊不乏美女，不過時間久了評價下降很快」。據悉，該名女子就是才剛進入民眾黨協助空戰的前主播張彤，先前《鏡週刊》曾搶先報導，民眾黨成功挖角台視美女主播張彤加入新聞部，有望出任黨發言人，而當時新聞部輿情部主任吳怡萱受訪也證實此事，並開玩笑說「這麼累，她怎麼敢來？」