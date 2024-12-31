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美股在2024年倒數第二個交易日走低，其中，道指一度跌逾700點至盤中低點。台北股市今（31）日為2024年封關最後交易日，早盤下跌超過200點，權王台積電跌15元至1075元，無人機概念股仍為盤面焦點族群。美股道瓊指數下跌418.48點，或0.97%，收42573.73點；那斯達克指數下跌235.25點，或1.19%，收19486.78點；標普500指數下跌63.9點，或1.07%，收5906.94點；費城半導體指數下跌96.46點，或1.88%，收5026.51點。台北股市今日進入封關倒數，早盤下跌逾200點至22977點，跌幅約達1%；權值王台積電下跌15元至1075元，跌幅超過1.3%，其他權值股如鴻海跌約0.5%，聯發科挫逾1.4%至1400元，廣達則跌近1%，早盤最低來到285元位置。美股無人機概念股勁揚，帶動台股相關族群也同步起飛，雷虎昨（30）日標上漲停板，今日換亞航亮燈漲停，台灣航太工業龍頭漢翔小漲0.66%至45.5元，長榮航太則上漲超過1.2％，最高來到98.5元位置。