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2022年，宜蘭縣長林姿妙爆發涉貪污弊案，檢廉調查林姿妙經手的不法金額超過7844萬元，雖於今年10月23日辯論終結庭中，林姿妙強調一生清白，未做過違法情事，仍被宜蘭檢方依涉貪收賄、洗錢罪分別求處20年重刑、褫奪公權5年，以及2年6月併科罰金200萬元，而宜蘭地方法院將在今（31）日下午2時30分，宣判一審結果。2019年羅東鎮1558地號免徵土地增值稅、林姿妙被發現有多筆財產來源不明，檢廉於2022年1月13日至宜蘭縣政府以及林姿妙官邸，共30多處搜索，2月23日再度搜索，前後約談30多人到案說明，懷疑林姿妙涉嫌用人頭戶洗錢金額高達7844萬元。2022年8月23日，林姿妙在登記參選縣長前一週，被檢方依貪污治罪違背職務行為收受不正利益罪、貪污治罪條例財產來源不明罪、洗錢防制法特殊洗錢罪、偽造文書等罪等4項罪名起訴，其中，涉嫌利用人頭戶洗錢金額多達7844萬元。林姿妙回擊是政治追殺，並向選民喊話「用選票還我公道」，在連任宜蘭縣長選戰中以過半得票率順利當選。不過檢方依涉犯貪污治罪聲押林姿妙，最後法官裁定80萬元交保。這起涉貪案，檢方共起訴林姿妙等15人，林姿妙女兒林羿伶也包括其中、另外還有縣府官員涉案，前宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴、前建設處代理處長黃志良、前農業處長康立和、財稅局長盧天龍、建設處科長林志揚、龍非池、前農業處科長吳東原、前羅東鎮公所經建課長趙竑勳、前羅東鎮經建課員黃耀智、地主劉石純與陳正動、礦業公司負責人林錫欽、林姿妙前助理張桂綾等人。檢方針對林姿妙涉貪收賄，求處20年重刑、褫奪公權5年，另依洗錢罪，求處有期徒刑2年6月、併科200萬元罰金。由於案情複雜，加上被告聲請勘驗70多份偵訊光碟，宜蘭地院自2022年10月起，召開數十次準備程序庭，今年6月進入審理，10月連開8次言詞辯論庭，10月23日辯論終結，林姿妙當時強調，從未做過違法的事情，清清白白，希望法院能還她公道，判無罪。今日下午2時30分，由審判長莊深淵預宣判一審結果，若林姿妙被判刑，將被停職，引發外界高度關切。若法院在二審、三審改判林姿妙無罪，則林姿妙可復職，判刑確定林姿妙會遭解職。而解職時間，若剩餘任期超過2年，需進行補選，不足2年則由中央派員代理。目前依據林姿妙的判刑時間，解職剩餘任期不到2年。不過這起案件，也讓林姿妙成為繼民眾黨主席柯文哲，以及前桃園市長鄭文燦涉貪案後，第3位地方首長涉貪，恐被判刑的案件。