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▲Jisoo與朴正民搭擋演出《流感》。（圖／取自coupangplay IG）

南韓人氣女團BLACKPINK的Jisoo（金智秀）搭擋實力派演員朴正民，演出韓劇《流感》，在劇中兩人在首爾街頭攜手對抗活屍，日前官方也釋出最新預告照，曝光Jisoo戲內的「女友風」穿搭，更宣布將在2025年2月7日於Prime Video上線。Jisoo離開YG娛樂後，成立個人品牌「Blissoo」，隨後也將事業重心放在戲劇上。4年前Jisoo第一部作品《雪降花》獲得好評，而她這次與曾拿下百想藝術大賞、青龍獎新演員及男配角獎的朴正民一起演出喪屍劇《流感》。《流感》劇情講述一位拖至26歲才入伍的軍人李才允（朴正民飾），對未來感到迷茫、不安，決定與對未來勇敢無畏的女友姜英珠（Jisoo飾）結束情侶關係，難以接受事實的姜英珠決定動身前去見李才允，卻沒想到在路上遭到殭屍攻擊，於是兩人在首爾與殭屍展開生死戰。前陣子《流感》也釋出首波宣傳照，照片中可以看到Jisoo身穿紅色毛衣以及米白短裙，再配上中分波浪捲髮，穿搭完全就是「女友風」。此外在訪問中Jisoo也提到，若自己真的遇到喪屍心臟一定會跳超快，沒辦法想像逃跑的樣子，大喊：「實在做不到！」播出時間：2025年2月7日播出平台：Prime Video總集數：尚未公開演員陣容：Jisoo、朴正民、金准韓