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美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎日前以1年1500萬（約合新台幣4.9億）簽下前洋基明星二壘手Gleyber Torres，根據《Detroit Free Press》記者Evan Petzold報導指出，老虎接下來將會全力追求Alex Bregman，來補強球隊的三壘防區，雙方已進行會面，但對合約價值目前雙方尚未達成共識，而Petzold指出若無法簽下Bregman，老虎將會把目標擺往金鶯重砲Anthony Santander，而最終備案則是韓籍好手金河成。，但整體戰力仍有待加強，，因此雙方談判陷入僵局，而老虎目前薪資空間充裕，讓他們有足夠的「銀彈」追逐Bregman。Petzold也表示，若最後老虎與Bregman無法達成共識，那老虎將會嘗試網羅Santander，Santander今年敲出生涯單季新高的44轟，入選生涯首次全明星賽，先前也傳出Santander將不會重返金鶯，若最後加盟老虎將會擔任球隊主力右外野手。老虎的最後備案是金河成，金，老虎今年主戰游擊手為今年為McKinstry，但進攻火力不足，新秀Trey Sweeney仍需時間調教，