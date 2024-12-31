美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎日前以1年1500萬（約合新台幣4.9億）簽下前洋基明星二壘手Gleyber Torres，根據《Detroit Free Press》記者Evan Petzold報導指出，老虎接下來將會全力追求Alex Bregman，來補強球隊的三壘防區，雙方已進行會面，但對合約價值目前雙方尚未達成共識，而Petzold指出若無法簽下Bregman，老虎將會把目標擺往金鶯重砲Anthony Santander，而最終備案則是韓籍好手金河成。
老虎三壘防區4人競爭 整體實力仍不如預期
目前老虎的三壘防區有4名競爭者，分別為Matt Vierling、Zach McKinstry、Andy Ibáñez、Jace Jung，但整體戰力仍有待加強，先前《USA Today》記者Bob Nightengale曾報導太空人開出一份6年總值約1.56億美元（約合新台幣51億）的合約給Bregman，但Bregman希望合約總值能夠突破2億美元，因此雙方談判陷入僵局，而老虎目前薪資空間充裕，讓他們有足夠的「銀彈」追逐Bregman。
沒簽到Bregman 老虎將改追Santander
Petzold也表示，若最後老虎與Bregman無法達成共識，那老虎將會嘗試網羅Santander，Santander今年敲出生涯單季新高的44轟，入選生涯首次全明星賽，先前也傳出Santander將不會重返金鶯，若最後加盟老虎將會擔任球隊主力右外野手。
游擊慘不忍睹 金河成有望解救底特律？
老虎的最後備案是金河成，金河成在2024賽季的表現不如預期，例行賽出賽121場，打擊率僅2成33，敲出11支全壘打，47分打點，OPS僅.700，老虎今年主戰游擊手為今年為McKinstry，但進攻火力不足，新秀Trey Sweeney仍需時間調教，2021年與老虎簽下6年1.4億美元（約新台幣52億）天價合約Javier Baez，表現可說是慘不忍睹，今年打擊率僅1成84，敲出6轟，基本上已經不在球隊未來藍圖中，因此金河成也成為老虎補強游擊防區的主要人選。
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目前老虎的三壘防區有4名競爭者，分別為Matt Vierling、Zach McKinstry、Andy Ibáñez、Jace Jung，但整體戰力仍有待加強，先前《USA Today》記者Bob Nightengale曾報導太空人開出一份6年總值約1.56億美元（約合新台幣51億）的合約給Bregman，但Bregman希望合約總值能夠突破2億美元，因此雙方談判陷入僵局，而老虎目前薪資空間充裕，讓他們有足夠的「銀彈」追逐Bregman。
沒簽到Bregman 老虎將改追Santander
Petzold也表示，若最後老虎與Bregman無法達成共識，那老虎將會嘗試網羅Santander，Santander今年敲出生涯單季新高的44轟，入選生涯首次全明星賽，先前也傳出Santander將不會重返金鶯，若最後加盟老虎將會擔任球隊主力右外野手。
游擊慘不忍睹 金河成有望解救底特律？
老虎的最後備案是金河成，金河成在2024賽季的表現不如預期，例行賽出賽121場，打擊率僅2成33，敲出11支全壘打，47分打點，OPS僅.700，老虎今年主戰游擊手為今年為McKinstry，但進攻火力不足，新秀Trey Sweeney仍需時間調教，2021年與老虎簽下6年1.4億美元（約新台幣52億）天價合約Javier Baez，表現可說是慘不忍睹，今年打擊率僅1成84，敲出6轟，基本上已經不在球隊未來藍圖中，因此金河成也成為老虎補強游擊防區的主要人選。