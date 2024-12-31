濟州航空179死空難，讓韓國進入7天的全國哀悼期，無心慶祝2025年的到來。國家被政局不穩、空難陰影籠罩之際，韓國法務部30日又收到恐嚇信件，自稱對濟州航空的悲劇負責，還威脅要在韓國多座城市，引爆「高威力炸彈」。
綜合韓媒報導，韓國警方正在調查一封恐嚇電子郵件，是韓國法務部在30日上午收到的，內容聲稱對濟州航空於務安國際機場發生事故負責，同時還威脅「高威力炸彈將於31日夜間，在韓國多個城市爆炸」。
韓國警方表示，寄件人的名字是「Takahiro Karasawa」，初步判斷應是日本人，這個名字與去年8月，曾威脅要對韓國多個公共設施施以炸彈攻擊的電郵寄件者一致。當時1位被撞名的日本律師，曾在社群媒體上指出，自己的名字似乎在未經他同意的情況下遭到盜用。
報導提到，首爾地方警察廳網路調查小組研判，2起事件可能都是同1人所為，決定將此次舉報的電子郵件與現有案件一起調查。
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韓國警方表示，寄件人的名字是「Takahiro Karasawa」，初步判斷應是日本人，這個名字與去年8月，曾威脅要對韓國多個公共設施施以炸彈攻擊的電郵寄件者一致。當時1位被撞名的日本律師，曾在社群媒體上指出，自己的名字似乎在未經他同意的情況下遭到盜用。
報導提到，首爾地方警察廳網路調查小組研判，2起事件可能都是同1人所為，決定將此次舉報的電子郵件與現有案件一起調查。
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