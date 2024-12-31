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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭官員表示，雙方今天在阿拉伯聯合大公國居中斡旋下，在跨年夜前交換300多名戰俘。路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，基輔帶回189名戰俘；俄羅斯國防部表示，有150名俄羅斯軍人回家。俄羅斯國防部指出，這些戰俘已在白俄羅斯獲釋，將轉往俄羅斯。在持續34個月的俄烏戰爭中，白俄羅斯是莫斯科的親密盟友。路透電視（Reuters Television）在烏克蘭拍攝的畫面顯示，天黑後，等待丈夫回歸的妻子在一棟建築物外與從軍的丈夫團聚時相擁而泣，其中有許多軍人披著藍黃色相間的烏克蘭國旗。從手機可聽到一名小孩難以置信地說：「爸爸，這是你嗎？」瑟爾希（Serhii）說：「我的兒子現在5歲大了，我上一次看到他時，他才2歲大。」瑟爾希是在烏克蘭南部港口馬立波（Mariupol）的亞速（Azovstal）鋼鐵廠遭俄羅斯軍隊俘虜。馬立波在2022年曾經歷近3個月的圍攻。「這是為什麼我的兒子可能不認得我了。我以前有鬍鬚跟頭髮。我瘦了20公斤。」對一些曾遭俘擄的烏軍而言，重返自由需要適應。29歲的博爾什（Roman Borshch）說：「即使是現在，我還是把手揹在背後，這已經成為我的習慣了。現在，我必須再次習慣成為一個自由的人。」俄羅斯國防部上傳的影片顯示，一輛巴士上坐著面帶微笑的軍人，其中有些人打電話給他們的家人。一名男子說：「我們很快就會回家了。孩子們都好嗎？我們的兒子過得如何？」另一人說：「我太激動了。我無法相信這件事發生，我要回家了，國防部做了如此大的努力，我們被記得並受到重視。」澤倫斯基感謝阿拉伯聯合大公國當局與其他夥伴促成這次換俘。阿聯承認從中協助安排換俘。澤倫斯基在通訊軟體Telegram上表示：「我們遭到俄羅斯俘虜的軍人能返國，對雙方而言都是好消息。今天就是這樣的日子之一：我們的團隊成功把189名烏克蘭人帶回國。」至於為什麼獲釋的烏克蘭人比俄羅斯人多，有關當局沒有立即提供解釋；獲釋的烏克蘭人中還包括遭俄羅斯俘擄的平民。澤倫斯基說，返國的烏克蘭人中包括前線地區的士兵、士官與軍官，還有在馬立波遭俘擄的2名平民。烏克蘭監督換俘的機構表示，這是自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來雙方的第59次換俘。這次換俘讓返國的烏克蘭囚犯來到3956人。上一次於10月進行換俘時，也是在阿聯協助下進行，俄羅斯與烏克蘭各自帶回95名囚犯。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1131231