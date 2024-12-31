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民眾黨主席柯文哲等四人涉京華城等案27日被起訴後交保，檢方抗告、高院發回更裁，台北地院29日重開羈押庭，合議庭昨深夜裁定柯以7000萬元交保，而柯文哲也在羈押庭上表示要辭職黨主席，請民眾黨立委黃國昌來幫忙，在黨內丟下一顆震撼彈。根據《鏡週刊》報導，柯文哲以辭職自削影響力盼換取免押，另也是意在與小草喊話，讓民眾黨有處理主席接班的空間。柯文哲29日庭訊時，表示自己9月就想辭黨主席了，「政治上會被模糊焦點，民眾黨會被搞垮」，除了欽點立委黃國昌接班處理黨務之外，柯文哲原先表示要給他約一週時間交接黨務、說服小草；撤庭前則改稱至少要2天，但重點就是不會假辭職。《鏡週刊》報導指出，一名白營人士表示，從司法策略看，柯文哲承諾法官辭黨主席，一來是心戰喊話法官，讓他可以交保以處理黨務交接，二則藉承諾辭主席破除檢方「柯有實質影響力」的抗告說詞；而從政治角度來看，柯文哲之所以難以接班，關鍵在於「小草不放人」，如今柯文哲清楚表達辭意，小草才能夠被說服，黨也才能推派代理主席、乃至補選主席。