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美國前總統卡特（Jimmy Carter）29日於喬治亞州的家中逝世，享嵩壽一百歲。由於卡特擔任總統任內推動改善中美關係，與中國建交，被認為是背棄台灣，因此卡特過世，總統府與外交部至今（31）日都未有回應，也未發文悼念。卡特於1977年至1981年間擔任總統，是美國歷史上最長壽的總統。卡特在任期間，促成了美國與中華人民共和國正式建立外交關係，並與中華民國斷交。為推動與中國關係正常話，卡特在嚴格保密的情況下，由白宮單獨與當時中國大陸的領導人鄧小平聯繫，過程之保密，連時任國務卿范錫都被蒙在鼓裡。卡特也是一位有著「中國情結」的總統，從小對中國著迷，卸任後更多次訪問中國，直到去世前幾年仍關注中國。相較於過往友邦或美日卸任領袖、政要過世時，外交部都會發表回應哀悼，由於卡特被認為背棄台灣，因此總統府與外交部都未有回應，也未發文悼念。美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）於2023年11月過世，季辛吉任內一手促成中國與美國建交，與台灣斷交，季辛吉過世時，時任外交部北美司司長王良玉還曾回應表示：「希望他的家人和友人節哀，另外我們也會請駐紐約辦事處向他的家人致意。」