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民眾黨主席柯文哲等四人涉京華城等案27日被起訴後交保，檢方抗告、高院發回更裁，台北地院29日重開羈押庭，合議庭昨深夜裁定柯以7000萬元交保，北檢再度提出抗告。對此，政治評論員溫朗東認為，避免串供滅證，柯文哲應該要羈押才對。溫朗東在臉書發文指出，他認為，避免串供滅證，柯文哲應該要羈押才對。試想，檢方如果沒找到橘子寄放在男友林鼎峰那的一支手機，就無法從中獲知柯文哲跟威京集團主席沈慶京會面行程的證據，如果這支手機沒被找到會怎樣？柯文哲現在就會跟「橘子」男友林鼎峰聯繫，把手機取回、藏匿或是銷毀，這樣的「鼎峰機」，又或是行動硬碟，就像是七龍珠、佛地魔的分靈體、宿儺的手指，還不知道有幾支流落在外。溫朗東表示，他在發文打字的此時此刻，柯文哲正可以去收回跟消滅這些證物，就算交保金額提高到十億，也只是防逃亡，防不了串供滅證。「就算現有的證據已經足以定罪柯文哲，但真正的正義，要完整的真相，我們想知道犯罪的全貌，想要把所有贓款追回來。希望這次能讓柯文哲在看守所裡好好待著。」