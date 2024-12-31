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▲前籃網換來全能3D球員Dorian Finney Smith，正式加盟湖人。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人昨天透過交易得到頂尖防守側翼球員「DFS」Dorian Finney-Smith，補上球隊陣容缺口，他有機會在台灣時間1月1日正式為湖人出賽。對於這一筆交易，詹皇表示相當期待，但也坦言湖人目前還不是一支爭冠球對，仍需要繼續提升。湖人在昨天正式與布魯克林籃網達成交易，將後衛D'Angelo Russell、Maxwell Lewis和3枚次輪選秀權打包，從籃網換來3D球員「DFS」Dorian Finney-Smith與Shake Milton。根據總教練JJ Redick的說法，Finney-Smith將在明天對克里夫蘭騎士的比賽登場。作為一名側翼防守球員，Finney-Smith過去和詹皇交手過無數次，他坦言過去和James主要是競爭關係，9年來都在研究如何守他，如今成為隊友，兩人也在他加盟後進行一次談話。「就像我今天跟LeBron說的那樣，這可能是我有史以來跟他說過最多話的一次了。我已經防守他9年了，但我在球場上從不是好好先生。」Finney-Smith表示，現在自己得放下過往對抗情緒，化敵為友。他也透露有跟對方要鞋穿，「我終於可以向他要些裝備了。我們都不知道他什麼時候會退休。能夠向他要些東西蠻有趣的，明天開始終於不用再和他在場上競爭了。 」湖人做出陣容補強，表明想在這個賽季有所作為的企圖心，但加入兩名新球員是否能夠讓James滿意？對此本人保守回應：「我們要先看看他們融入的如何，這會很有意思。我不清楚這能否讓我在這個聯盟打更久，因為任何事情都不會改變我的職業生涯。」而談到湖人是否有機會爭冠，James認為球隊是一支非常出色的隊伍，可以和聯盟中的任何球隊競爭，但他也實話實說地表示，他們還沒達到冠軍級別，「我們現在就能贏得總冠軍嗎？不，我覺得還不行。」