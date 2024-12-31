2024年的天氣創下不少特殊的紀錄，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，台灣在2024年的平均溫度創下歷史新高，來到24.97度，比百年來平均超出1.66度；且有26顆颱風生成，凱米、山陀兒、康芮有登陸紀錄，因此雖然2024春雨和梅雨偏少，但颱風讓全年雨量趨於正常。
陳怡良表示，在暖化的背景條件之下，2024年全台均溫為24.97度，超過2020年的24.91度，以及百年平均23.31度，和全球趨勢一樣創下「最暖的一年」，其中在「淡水、台中、日月潭、台南、成功、台東、大武」等平地測站，年均溫都創下該站最高紀錄。
針對2024的高溫情況，陳怡良說明，在「全球暖化」的基礎下，氣象署分析今年四季的環流狀況，發現除了春季之外，夏秋冬季的「南風份量」都偏多，而南風容易帶來較暖的空氣，直接導致溫度偏高，不過「年與年之間的變化大，前幾年可能是因為太平洋高壓強盛，每年情況不同，但氣溫不斷升高是全球趨勢。」
至於2024年雨量的情況，陳怡良提及，從年初到5至6月的梅雨季，台灣雨量都偏少，不過夏秋季颱風爆發，西北太平洋全年26個颱風生成，有4個颱風發過警報，3個颱風登陸，讓7至11月的降雨明顯偏多，「降雨時間、空間分佈不均」是2024年台灣下雨的寫照。
針對颱風，陳怡良也指出，歷年9至11月平句生成10.8個秋颱，但2024年卻暴增到15個，成為史上第3多，秋颱不僅預報上困難，且路徑詭譎，2024共3個颱風登陸，前一次已經要追溯到2008年，不過秋颱雖然帶來一些災害，卻也讓年初有點缺水的台灣，在年底前水情趨於正常。
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針對2024的高溫情況，陳怡良說明，在「全球暖化」的基礎下，氣象署分析今年四季的環流狀況，發現除了春季之外，夏秋冬季的「南風份量」都偏多，而南風容易帶來較暖的空氣，直接導致溫度偏高，不過「年與年之間的變化大，前幾年可能是因為太平洋高壓強盛，每年情況不同，但氣溫不斷升高是全球趨勢。」
至於2024年雨量的情況，陳怡良提及，從年初到5至6月的梅雨季，台灣雨量都偏少，不過夏秋季颱風爆發，西北太平洋全年26個颱風生成，有4個颱風發過警報，3個颱風登陸，讓7至11月的降雨明顯偏多，「降雨時間、空間分佈不均」是2024年台灣下雨的寫照。
針對颱風，陳怡良也指出，歷年9至11月平句生成10.8個秋颱，但2024年卻暴增到15個，成為史上第3多，秋颱不僅預報上困難，且路徑詭譎，2024共3個颱風登陸，前一次已經要追溯到2008年，不過秋颱雖然帶來一些災害，卻也讓年初有點缺水的台灣，在年底前水情趨於正常。