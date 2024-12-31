我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年全台均溫為24.97度，比百年來平均超出1.66度，成為史上最暖的一年。（圖／中央氣象署）

▲台灣在2024年的雨量主要來自颱風，有「降雨時間、空間分佈不均」的特點。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，2024年台灣「氣溫偏高、降雨主要由颱風提供」。（圖／記者張志浩攝）

2024年的天氣創下不少特殊的紀錄，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，；且有26顆颱風生成，凱米、山陀兒、康芮有登陸紀錄，因此雖然2024春雨和梅雨偏少，但颱風讓全年雨量趨於正常。陳怡良表示，在暖化的背景條件之下，，其中在「淡水、台中、日月潭、台南、成功、台東、大武」等平地測站，年均溫都創下該站最高紀錄。針對2024的高溫情況，陳怡良說明，在「全球暖化」的基礎下，氣象署分析今年四季的環流狀況，，不過「年與年之間的變化大，前幾年可能是因為太平洋高壓強盛，每年情況不同，但氣溫不斷升高是全球趨勢。」至於2024年雨量的情況，陳怡良提及，從年初到5至6月的梅雨季，台灣雨量都偏少，不過夏秋季颱風爆發，，「降雨時間、空間分佈不均」是2024年台灣下雨的寫照。針對颱風，陳怡良也指出，，不過秋颱雖然帶來一些災害，卻也讓年初有點缺水的台灣，在年底前水情趨於正常。