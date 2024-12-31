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宜蘭縣長林姿妙涉貪，宜蘭地院今（31）日一審判刑12年半，內政部將依《地方制度法》，將林姿妙停職，未來會由副縣長林茂盛代理。林姿妙2026年就將卸任，但任期將屆滿之際捲入貪瀆官司，加上藍營對於未來的接班人選尚未明朗，且又牽涉到民眾黨積極爭取參選的前立委陳琬惠，是否藍白合，在在攸關藍營是否能順利延續宜蘭縣執政版圖。林姿妙2022年連任成功，是國民黨40年來首位連任縣長，地方曾傳出，宜蘭縣議會議長張勝德會參選。張勝德是前議長張建榮的兒子，地方實力雄厚，不過張勝德並未鬆口，且張勝德首度擔任議員，不只擔任議長又要轉換跑道參選縣長，政治資歷不夠恐也難服眾。藍營另一可能人選是國民黨立委吳宗憲，首度擔任立委就獲重用，擔任司法法制委員會召委，主導《立法院職權行使法》修法等重大議題，表現獲肯定。他近來也頻頻到宜蘭跑行程，不過距離選舉只剩不到2年，空降到宜蘭參選能否順利爭取到地方支持，也還有待觀察。但對國民黨來說，最尷尬的還是藍白合問題。國民黨與民眾黨在立法院須合作，但立法院外，兩黨要如何競合？陳婉惠在2022年獲7%選票，林姿妙2022年獲過半選票，但2026藍營人選，還確定能有5成選票嗎？綠營握有4成基本盤鐵票，陳婉惠若堅持參選，吸走藍營選票，對藍營更加不利。至於民進黨，江聰淵在2022年爆出論文抄襲爭議，碩士論文學位遭撤銷，參選縣長雖不敵林姿妙，不過也仍有41%得票，2026年也有機會再度代表民進黨參選宜蘭縣長。若藍白整合不佳，民進黨有機會搶回失去8年的縣長寶座。