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▲韓國濟州航空發生179人死亡的恐怖空難，機身被大火焚燒殆盡。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆士找到網路瘋傳的罹難者「最後訊息」，認為可信度不高且莫名其妙。（圖／翻攝自型男機長瘋狂詹姆士YouTube）

▲▼上圖罹難者與家屬的對話紀錄為韓國記者拍攝的，下圖母女對話則是韓國論壇上流傳的。（圖／翻攝自韓網）

韓國濟州航空發生嚴重空難，造成179人身亡，目前確切事故原因尚未出爐。網紅「型男機長瘋狂詹姆士」則開直播大談他推測的失事原因，更認為網路上曝光的罹難者生前「最後訊息」很可能是假的。因為從第一次降落失敗到重飛降落只有5、6分鐘的時間，他認為起落架都沒時間放了，機長怎麼可能還有心思廣播讓大家使用手機。不過詹姆士的說法也惹來網友砲轟，認為意外都已發生了，「訊息是真的假的不重要吧？」濟州航空失事後，網路上也出現部分罹難者墜機前與親屬的對話截圖，濃濃絕望氛圍讓人看了不禁鼻酸。對此，機師詹姆士29日開直播分析墜機原因時，也提到這些「最後訊息」，他認為造假成分居多。詹姆士解釋，飛機從降落失敗到二次迫降，整個過程僅5、6分鐘的時間，「」。詹姆士推測當時情況如果如此緊急，照理說機長應該沒時間提醒乘客給親屬留下遺言，因此他認為這些在網路上瘋傳的對話截圖是未經證實且莫名其妙的，這段直播內容曝光後，也引起網友熱烈討論。有不少人砲轟詹姆士：「這咖還有人要看喔？」、「還以為是要說什麼特別專業的東西，原來只是在質疑廣播，能廣播的只有機長嗎？」、「訊息是真的假的不重要吧？」也有網友認為，或許是空服員幫忙廣播的，也可能是乘客自己感覺到大事不妙，才趕快傳訊息給家人。目前根據韓媒《NEWS1》報導，其中一張對話紀錄截圖，是乘客A某傳給家人B某的，當時A某表示飛機遇到鳥襲無法降落，B某焦急問他：「什麼時候開始那樣的？」A某只回了：「剛才，我該留遺言嗎？」就跟家人斷聯了，而此訊息是韓媒記者到機場找到家屬翻拍的，內容應為真實。另一張對話紀錄截圖，是一名女乘客傳給媽媽的訊息，她說自己聽到機上廣播讓他們給家人打電話，她才打給媽媽的，但媽媽沒有接到，所以女兒留下了「我愛你」3個字的遺言，讓媽媽心碎。不過這張截圖的來源是韓國論壇，真實性恐難查證。