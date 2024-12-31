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藝人宥勝（本名王宥勝）被控於2016年間，對女助理舔耳摸胸，挨控猥褻，台北地院一審依強制猥褻罪判刑8月。案經上訴二審，宥勝出庭時，對著媒體鏡頭兩度鞠躬道歉，且當庭認罪，希望法官輕判，今（31）日高院二審駁回上訴，仍判刑8月、緩刑5年，須支付國庫200萬元。可上訴。宥勝被控2016年底，結束工作後，送女助理返家，以上廁所為由進入女助理住處，但宥勝上完廁所卻未立即離開，突然以面對面姿勢，坐在女助理大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，舔耳後再摸胸猥褻。女助理不從而抵抗，宥勝才停手。台北地院一審開庭審理，宥勝先否認犯罪後認罪，表達願與被害人和解，不過被害人拒絕。法官痛批宥勝在案發時，是有名氣的演藝人員，卻利用被害人的信任及上下從屬關係對她下手，且至今未達成和解，也沒任何實際填補損害行為，還在審理期間試圖找被害人串證脫罪，再次對被害人造成心理壓力和傷害，難認有悔悟之心，再加上被害人表示，事發至今對她影響很大，很常嚇醒、很害怕，不同意緩刑，且認為宥勝未與被害人和解，因此一審依強制猥褻罪判宥勝8月徒刑。案經上訴二審，今年9月24日高院首次開庭時，宥勝一改一審時不公開發言的態度，他在高等法院首度開庭後公開受訪，更兩度在鏡頭前鞠躬道歉，並表示對過去犯的錯誤，「很後悔、非常愧疚」，想向受傷的女性表達最深切的歉意，也說「會努力地、深切地去悔改、去反省」，希望爭取改過自新的機會，事後他也在臉書發文道歉。12月4日，高院再開庭，宥勝親自出庭，但面對媒體不發一語，快步離開法院。今高院在審理後，駁回上訴，仍判刑8月、緩刑5年，宥勝不用入監，須支付國庫200萬元。可上訴。