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「詹皇」 LeBron James喜慶40歲生日，22年NBA生涯累積無數成就，年初外媒曾公開一項鮮為人知的數據：「詹皇生涯已經和35%曾打過NBA的球員有交手紀錄。」台灣時間1月18日，湖人在主場以127比110擊敗獨行俠，賽後《ESPN》在轉播席上率先公開這項數據，當時顯示詹皇21年職業生涯中，已經和曾經於NBA這個聯盟中打過球的35%球員交手過，消息一出引發眾人驚呼外，詹皇本人也在社群轉發這則訊息。由於《ESPN》是在年初公布這項數據，當時詹皇出賽數為1458場，若算上今（31）日為止，詹皇出賽數已累積至1520場，加上本季剛登上聯盟新秀，合理推估該數據已經超過35%。詹皇自2003年以狀元之姿來到NBA後，只用了1年便成為聯盟一線巨星，生涯前7季效力家鄉球隊騎士，2010年加入熱火與好友Dwyane Wade、Chris Bosh組成三巨頭，隔年初嘗奪冠滋味，2014年後又重返克里夫蘭，並將30至34歲球員顛峰期奉獻給老東家，最後於2018年來到大城市洛杉磯，2020年率湖人高捧冠軍，稍早詹皇也透露自己有意願在湖人待到退休。不僅是詹皇同梯摯友Dwyane Wade如今已退休5年，詹皇也是2003傳奇梯次中唯一現役球員、甚至比他晚近聯盟的04、05梯球員都退光，06梯球員剩Chris Paul，07年則剩4位，08梯狀元、一代巨星Derrick Rose則在今年9月宣布高掛球鞋。