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民眾黨主席柯文哲30日下午在家人籌錢繳交7000萬交保金後獲保釋，帶著電子腳鐐離開台北地院，但80分鐘後，台北地檢署表示，收到法院裁定書，將依法提出抗告。對此，新黨台北市議員侯漢廷直言，封了柯文哲和民眾黨的嘴，等同封了他們發展，之後也沒有企業金主敢捐錢，因為捐了就被約談；他也說，北檢不在乎京華城，只想政治意圖消滅柯文哲和民眾黨。侯漢廷30日發文質疑，北檢離譜了，電子監控下，還要指控柯文哲會逃亡？「喔，是指控他會串供滅證」，民眾黨近80人等重要成員都是證人，所以柯文哲不能見他們，否則就是串供。柯文哲太太也是證人，同樣見了就有嫌疑串供滅證。黃國昌可能也禁止見柯文哲，因為黃國昌見了後可能會轉達給其他證人，協助串供滅證。侯漢廷酸，所以柯文哲除了辭黨主席，還必須自己租一間房，獨自在外面居住，依照以前「眼鏡傳遞訊息」的標準，不能上節目不能開直播，否則都是串供滅證。「要嘛羈押到2028，滅了柯文哲和民眾黨政治路；要嘛在外面但是不能針對任何時事發言，封了柯文哲和民眾黨的嘴，也等同封了他們發展。然後沒有企業金主敢捐錢，捐了就被約談。」侯漢廷嘆，北檢真有本事，應該認真準備開庭後的法律攻防，舉證說服法官、在法庭上詰問證人或者駁斥辯方律師。重點一直放在羈押柯文哲，結合過往黨檢媒合一，只能凸顯北檢不在乎京華城，只想政治意圖消滅柯文哲和民眾黨。這種黨檢媒合一的存在，在野黨應該唇亡齒寒。再怎麼清白的人，先羈押再查金流、不羈押不罷休，誰能抵擋？