新的一年即將到來，做好年終大掃除，以嶄新、乾淨環境迎未來。台北市環保局今（31）日呼籲市民朋友提早整理居家與戶外周邊環境，將家中汰換的舊家具大型廢棄物，於2025年1月26日前預約交由各區清潔隊免費清運，避免清運不及。環保局也公布2025年春節期間垃圾收運情形，請市民朋友掌握春節垃圾收運期程，一同清淨家園喜迎新年。
環保局指出，過年前一個月裡，請家家戶戶一起動員提前掃除，清理室內與戶外周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。
過年前也是民眾預約家中大型廢棄物排出的巔峰期，環保局呼籲請民眾提早預約並體恤清潔隊員的辛勞，先向清潔隊預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊將依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意排出、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂、影響交通安全，還會觸法受罰。
環保局表示，有關2025年農曆春節連續假期（1月27日至2月2日）垃圾清運情形，大年初一（1月29日）至初三（1月31日）、初五（2月2日）共4天停收；1月27日小年夜正常收運，1月28日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，中午起將以播放音樂通知市民，2月1日初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，2月3日初六起恢復預約收運大型廢棄物。
環保局於各行政區共設有31處垃圾限時收受點，春節期間民眾如無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，限時收受點資訊請至北市環保局網站查詢。
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過年前也是民眾預約家中大型廢棄物排出的巔峰期，環保局呼籲請民眾提早預約並體恤清潔隊員的辛勞，先向清潔隊預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊將依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意排出、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂、影響交通安全，還會觸法受罰。
環保局表示，有關2025年農曆春節連續假期（1月27日至2月2日）垃圾清運情形，大年初一（1月29日）至初三（1月31日）、初五（2月2日）共4天停收；1月27日小年夜正常收運，1月28日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，中午起將以播放音樂通知市民，2月1日初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，2月3日初六起恢復預約收運大型廢棄物。
環保局於各行政區共設有31處垃圾限時收受點，春節期間民眾如無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，限時收受點資訊請至北市環保局網站查詢。