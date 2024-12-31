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民眾黨主席柯文哲日前重開羈押庭時，當庭表達要辭去黨主席，並要立委黃國昌幫忙處理黨務，後又改口稱，會找黨秘書長周榆修商量黨主席改選事宜。前立委蔡壁如今（31）日表示，無論柯文哲是否是「指定」黃國昌接班，都是對黃國昌有期待。但未來黃要如何兼顧立院跟黨務也是需要考量，「也許他體力很好、能力很好，都沒有不可以。」蔡壁如今在中廣新聞網《千秋萬事》節目中，被主持人問到是否覺得柯文哲在庭審時的發言，是指定黃國昌接班？蔡壁如則回應：「我感覺是他對黃國昌寄望很深，我也是啊！」蔡壁如表示，目前看來黨內態度是由小組集體領導，她也覺得也可以，只是要讓全國老百姓都能清楚了解。蔡壁如重申，無論如何民眾黨應該要全黨團結起來，如果支持度上升，相對也是救了柯文哲。她進一步說明，民眾黨團黨鞭是一年選一次，預計明年2月新會期開議就要改選三長。「黃國昌自己要想清楚，大家都覺得他在立院非常有戰力，要把工作交接、回來接黨務嗎？還是要用目前的集體運作方式？」畢竟立院事務繁忙，黨務也很雜，要如何兼顧兩者？「也許他體力很好、能力很好，沒有不可以。我還是那句話，黨內有人承擔我都支持。」黃國昌今早被媒體問到蔡壁如相關說法時，則僅重申民眾黨主席是柯文哲，現在全黨上下團結一心，最重要的工作就是確保柯文哲好不容易重獲的自由，不會被賴清德政府的「暗黑手段」再次剝奪。