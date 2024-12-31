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▲中資緬甸詐騙園區眾多。（圖／美聯社／達志影像）

中國在緬甸破獲電詐集團，並在昨（30）日起訴明家39人。浙江省溫州市人民檢察院依據中國刑法和刑事訴訟法，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等向溫州市中級人民法院提起公訴。電詐集團充斥緬甸邊境，中國卻一直毫無作為，直到近年才雷厲風行地偵辦。自2023年9月3日，中緬合作在緬北逮捕186名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人並移交中國公安機關後，據央視新聞報導，迄今已累計抓獲5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人。2023年11月12日，溫州市公安局稱，以明國平為重要頭目的犯罪集團，針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動進行公開武裝護詐，詐騙數額巨大，因此對明國平等人發出懸賞通緝。同年，11月16日，在緬甸各方配合下，明國平等人被成功抓獲並移交中國公安機關。根據溫州市公安局當時發布的通緝公告，明國平又名明小平，42歲，緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長，但中國官方一直未提及明國平的國籍。而明家犯罪集團部分遭通緝者，在公告中則有公布其中國身分證號碼和戶籍地。明家創辦的詐騙基地「臥虎山莊」位於果敢自治區，是明家掌門人「明學昌」為首的犯罪集團的電詐基地。早年明學昌靠生產和販毒累積財富，之後逐漸壯大，明家創立了日月集團，而臥虎山莊正是旗下「企業」，是金三角地區最早的詐騙據點，知名的「殺豬盤」詐騙模式正是由他們首創。