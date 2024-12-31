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民眾黨主席柯文哲被控圖利京華城、侵占政治獻金，被以4罪起訴，具體求刑28年6月，對此民眾黨定調是政治追殺，黃國昌更砲轟賴清德是「徹頭徹尾要滅黨！」而曾被爆出桃色傳聞的綠委王定宇、綠議員顏若芳則點名，檢舉柯文哲案件的是國民黨議員游淑慧等人。對此，游淑慧狠酸，「王定宇和顏若芳不愧是政壇partner，心有靈犀，連壞心眼、說謊都要一起。」游淑慧在臉書發文，民進黨要辦柯文哲早就是計畫內的工作，去年她就曾說過，總統賴清德當選，第一個要辦的是高虹安、第二個就是柯文哲。而京華城這個有問題的案子，又大概早就被掌握了。從幾年前苗博雅的質詢、去年民進黨開始記者會質疑、監察院對京華城案展開的調查和糾正，到今年議會民進黨議員提案專案調查小組成立，她所擔任的角色是抽籤抽到的小組召集人，「我本於議會賦予的職權調查，這兩位政壇夥伴不需要亂扯是我去告發或檢舉。對我來說弊案就是弊案，沒有人需要包庇，但我也強調北檢必須謹守司法份際、踏實調查弊案，那就沒人會說話質疑。」游淑慧指出，問題出在北檢偵辦過程，有人不斷洩密給特定媒體，只要把起訴書和每期週刊出刊內容比對，洩密事實無庸置疑。若把經手案件的專案小組成員的通聯紀錄都拿來調查，找出洩密者沒那麼難吧。但法務部敢不敢自清偵辦？記得還沒有起訴前，柯建銘就嗆聲說「絕對是貪污治罪條例收賄，刑期非常嚴重」，請問他是未卜先知？還是指示辦案？現在，若法務部肯徹查京華城案洩密案，將洩密者及有立場者撤換懲處，或可挽回民眾對於北檢及本案些許信心。