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今年全球股市在AI激勵之下繳出亮眼成績，美股與台股成為全球2大強勢市場。專家表示，隨著降息放緩、美元續強，資金將持續回流美國，美國經濟增長與大型企業表現的關聯性越來越高，且美股中的大型成長股在風險控管和長期表現上更勝一籌。美股今年表現亮眼，其中，華爾街分析師推估，標普500指數將持續穩健向上，不過各機構預測差異大，普遍預期至明（2025）年年底會較目前水準上升10%，對此，中信投信美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，美國經濟基本面穩固，企業獲利預期優異，加上AI浪潮持續驅動科技創新，大型成長股仍將持續引領美國經濟成長。唐祖蔭分析，聯準會12月利率決策會議聲明將放緩降息步調，但美國經濟表現依然強勁。根據JP摩根預估，2024年美國企業利潤增長可達7.7%，利潤率更創下70年來新高；彭博數據也顯示，2025年美國企業利潤增長率預計達14%，優於日本和歐洲等其他地區。此外，聯準會上修今明兩年的經濟成長率至2.5%、2.1%，顯示美國經濟基本面仍然穩固。川普即將二度就職，預期將延續首任期間的政策方向，包括稅收減免、去監管化、貿易保護和移民緊縮等措施，可望刺激美國經濟，吸引資本回流，進而推升美元走強，延續美國股市強勢格局。值得注意的是，美國經濟增長與大型企業表現的關聯性越來越高。彭博數據顯示，2014年標普500指數前十大成分股佔總市值比重為18%，而截至今年11月底，該比重已上升至34%，其中蘋果、輝達、微軟三大巨頭就佔據約20%。唐祖蔭強調，大型成長股在風險控管和長期表現上更勝一籌。這些企業憑藉其規模優勢和創新能力，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性。此外，根據彭博統計，自2004年9月至今年9月，美國大型成長股累計報酬率高達720%，大幅領先小型價值股和大型價值股，尤其在新冠疫情爆發後，報酬率差距進一步擴大，凸顯其投資潛力，未來大型成長仍將是推動市場前進的主要動力。