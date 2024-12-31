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日本傳奇球星鈴木一朗距離追上紐約洋基終結者Mariano Rivera「全票進古柏鎮」的成就，似乎越來越有機會了。根據網站「Baseball Hall of Fame Vote Tracker」公佈的數據，截至12月31日，在2025年的美國棒球名人堂入選候選人名單中，一朗拿下了目前開出的74張選票，得票率依然維持在100%，非常有機會。美國棒球名人堂入選資格要求選手必須在大聯盟效力10年以上，並在退役滿5年後獲得候選資格。入選與否由全美棒球記者協會中連續任職10年以上的記者投票決定，每位記者最多可投票給10名候選人，若候選人獲得總票數的75%以上，即可入選名人堂。31日開出的74張公開的選票中，所有選票均指定一朗進名人堂，得票率達到100%。目前的開票率為19.1%，預計最終總票數將達到388票。對一朗這種等級的選手來說，他進去古柏鎮是板上釘釘的事，外界關注的重點是他能否全票入選。過去以全票入選美國棒球名人堂的人，僅有2019年的Mariano Rivera，若鈴木一朗達標，將成為史上第二位全票當選者，也是第一位以野手身份達成此成就者。但是這相當難以達成，過去包括Derek Jeter（差1票）、Ken Griffey Jr.（差3票），皆未能獲此殊榮。而除了一朗之外，其他突破名人堂入選門檻的候選人還有洋基王牌左投CC Sabathia（得票率90.5%）；傳奇終結者Billy Wagner（86.5%）；生涯435支全壘打與312次盜壘的Carlos Beltran（得票率78.4%）；大聯盟強打Andruw Jones，則以68.9%遺憾未達標。