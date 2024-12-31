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▲號稱「香江才女」的俞琤，從香港商業電台的DJ做到管理高層，因為商台舉辦的「叱咤樂壇流行榜」和劉德華槓上，曾經被他公開譏諷。（圖／摘自IG）

▲劉德華和香港商業電台之間的恩怨，是他演藝生涯中最為人津津樂道的一章。（圖／翻攝自微博）

▲林憶蓮初入演藝圈時，曾受俞琤提攜，對方還替她取了很可愛的藝名「六一一」。（圖／摘自林憶蓮FB）

劉德華在演藝圈走紅40年，雖也曾有事業上的對手，卻不常在公開場合諷刺仇敵，最讓外界印象深刻的莫過於曾經擔任香港商業廣播電台總經理的俞琤。1990年代初期，劉德華在商台主辦的「叱咤樂壇流行榜」男歌手連拿4次銀獎，公開諷刺獎項不公，俞琤則回道能夠受得了侮辱才是豁達、懂得自嘲才會開心，被香港媒體稱為「華仔刺俞」事件。俞琤從電台DJ到成為經營高層，堪稱香港娛樂界傳奇，林憶蓮入行之初曾受她提攜，她算得上是林憶蓮的貴人。俞琤中學畢業後就加入商業電台當DJ，後來開始成為商台主管，捧紅一堆後輩DJ，讓電台節目人氣當紅。林憶蓮也就是在中學的時候到商台兼職做DJ，俞琤還給她取藝名叫「六一一」，這3個數字加起來等於8，意思就是八卦，想把她塑造成類似「娛樂主播」那樣放歌之餘還能和聽眾分享藝壇趣聞的風格，讓林憶蓮開始在演藝圈嶄露頭角。俞琤雖被稱為「香江才女」卻是中性打扮，自己形容是「生在女兒身的男同性戀者」，性格有時頗強硬，和早年也算固執的劉德華，無可避免的產生衝突。香港樂壇沒有類似台灣「金曲獎」這樣具備外界認可的含金量及官方主辦的獎項，只有香港電台舉辦的「十大中文金曲」、TVB舉辦的「十大勁歌金曲」和商台的「叱咤樂壇流行榜」。而「叱咤樂壇流行榜」標榜根據歌曲播放的次數為基準，被認為最透明，且不是有出席頒獎典禮的都能拿到獎，不像其他兩個獎可能有些交易的空間，曾被視為最具公信力、地位重要。從1991年到1994年，劉德華連續4屆在「叱咤樂壇流行榜」拿下男歌手銀獎，金獎都是張學友，讓他不太能接受。兩人都是樂壇當紅大牌，沒有理由他始終只能被張學友壓下，剛好1994年上半年，他推出了經典代表作〈忘情水〉，紅遍大街小巷，播放率超高，以為金獎必然在自己手上，不料到了下半年，歌曲在商台播放量銳減，甚至不播，因此之後的頒獎典禮上，張學友又再蟬聯金獎，他連銀獎都拿不到、被郭富城奪走，銅獎則是周華健獲得，因此他就不再出席頒獎典禮，一連幾屆都不配合參加，還公開譏諷俞琤的造星內幕，才引來俞琤反擊，彼此鬧得更僵。還有一年，黃霑開演唱會請到劉德華當嘉賓，自嘲好多歌手都請不來，不知道是不是級別不夠，劉德華馬上接口：「這裡都不來，難道去『叱咤』嗎？」記者當然不放過問他為何發出此語，他笑道：「我是前幾天看到『叱咤晚會』今天才這樣說的，見到俞台長說受得了侮辱才算豁達，懂得自嘲才會開心，既然她能自稱如此豁達，我想她對此也不會介意的。」當劉德華和陳慧琳合作推出了〈我不夠愛你〉這首歌，反應頗為不錯，可是劉德華臨到「叱咤」頒獎前，突然向她道歉，表示自己和商台的關係很僵，很可能連累她今年拿不到獎。陳慧琳立即回應，稱個人非常喜歡這首歌，也覺得有獲獎的實力，就算是拿不到獎，也不會失望，香港畢竟還有其他獎項，不會完全沒有人承認。其實商台原本並不是要和劉德華槓到底，在「開心少女組」出身、當過鄭伊健經紀人的林珊珊出任商台的節目總監之後，曾努力化解和劉德華的僵局，劉德華差點願意和他們和解，只是當年「叱咤」榜單上又沒他的名字，傳商台要以他出席頒獎交換來年得獎，他無法接受，裂痕沒有彌補反倒加深，「華仔刺俞」的戲碼持續上演。雖然商台能夠不讓劉德華拿金獎，看似他一直在挨打、只能言語反擊，其實他當紅情況豈是商台否認就可以？「叱咤」也因此流失了許多他歌迷的支持，之後「叱咤」更阻擋李克勤拿金獎，公信力持續下跌，到後來「4大天王」等大牌都不捧場，「叱咤」的聲勢亦大受打擊。俞琤也在2015年商台的聖誕聯歡會上宣布辭去副主席及董事之職，之後就少在公開場合露面。