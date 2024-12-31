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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，羈押114天後獲交保，北檢抗告，北院再提高交保金至7千萬元，並須戴電子腳鐐。資深媒體人彭文正說，柯文哲就算真的收賄，可疑金流也只有1500萬元，交保卻要7千萬元，如果他是柯文哲，就不會交保，直接去北檢、北院報到，然後被收押，證明自己清白。彭文正在網路節目《政經關不了》中說，北檢與北院的交保金就是一個坑，這坑越挖越大，讓你進也不是、退也不是，結果民眾黨全部中計了，可疑金流1500萬元，交保金卻要7千萬元，這價碼合理嗎？彭文正說，柯文哲應該拒絕交保，繼續被押，證明自己真的沒有錢，也不用再演一次全黨救一人的戲碼。彭文正說，北檢起訴證據力薄弱，柯文哲要訴求的是政治迫害，何況就算這案子交保，未來北檢一定還會去查其他案子，再讓柯文哲繼續被羈押，繼續開庭玩死你為止，不解為什麼柯文哲要配合，傻傻的去玩這種政治遊戲？