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下屆縣市首長選舉將在2026年舉行，民進黨立委王世堅、吳思瑤、北市議員苗博雅都被點名參選台北市長，對戰現任的蔣萬安。對此，黃暐瀚指出，他多次點名王世堅參選市長，因為他有五項理由。TVBS日前公布民調，民進黨若推派王世堅參選2026台北市長，與蔣萬安對決，蔣萬安的支持度為56％，王世堅為27％；若民進黨推派台北市議員苗博雅，支持度為28％，蔣為59％；若推派吳思瑤，支持度為24％，蔣為60％。對此，黃暐瀚表示，網友不解他為什麼一直點名王世堅可能參選2026台北市長，因此他列出5項理由。第一，蔣萬安民調高、現任市長手握行政優勢，不管民進黨最後派誰，連任機率都非常高。再來，黃暐瀚說，蔣萬安不容易打敗，綠營的參選人要有「惜敗」的準備，參選是「承擔」；第三，王世堅深受年輕族群歡迎（20志29歲還高於蔣萬安），民調差距是目前綠營最強。黃暐瀚提到，第四，王世堅是北市區域立委，參選市長，不會影響立委的身份，工作可以無縫接軌；最後，他也說，苗博雅不弱，但他有「入黨」和「放棄議員」（選市長就不能選議員）兩個難關，他強調，政治是人性，但也是科學，要客觀分析各種狀況，才能得到接近事實的答案。