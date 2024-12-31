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透過入札制度（Posting System）尋求轉戰美國職棒大聯盟（MLB）的日本投手「令和怪物」佐佐木朗希，為何選擇此時離開日本職棒？這一問題隨著經紀人Joel Wolfe在線上記者會的發言而揭曉。Wolfe表示：「佐佐木來到這裡並不是為了變得富有，而是為了追求偉大。」據美媒《USA Today》記者Bob Nightengale報導，佐佐木朗希已吸引洛杉磯道奇、紐約洋基等多支大聯盟球隊的關注，競爭日趨激烈。Nightengale透露，佐佐木若選擇再等兩年，依規定年滿25歲後即可簽下大聯盟合約，預估可拿到至少2億美元（約合65億新台幣）。不過，佐佐木毅然決定提前挑戰，放棄可能的高額薪資。經紀人Wolfe在記者會上解釋：「他是一個渴望偉大的選手，他的選擇並非以財富為導向，而是希望成為史上最偉大的球員之一。」Wolfe強調，佐佐木的目標是提早進入世界最高水準的舞台，追求技術與能力的突破。根據大聯盟規定，未滿25歲的國外職業選手只能以國際業餘選手身份簽約，這意味著他將只能獲得小聯盟合約，並受到薪資上限的影響，若最高簽約金為700萬美元（約合2.26億新台幣），千葉羅德則可獲得20%的入札金，約140萬美元（約合4537萬新台幣）。佐佐木因此面臨收入上的大幅減少。但對於年僅23歲的他來說，進入大聯盟並非單純追求金錢，而是希望在最高競技舞台上檢驗自己、提升實力。佐佐木的提前挑戰展現了對夢想的執著，也讓人看見他的長遠規劃。雖然短期內收入可能受到影響，但提早適應大聯盟的比賽節奏與環境，或許將為他的職業生涯帶來更多可能性。