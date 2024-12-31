我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年，台灣爆發一連串#MeToo性騷風波，事件起源民進黨兩名陳姓女前黨工，在臉書接連爆料、指控遭遇職場性騷擾，卻未得到主管妥善協助處理，甚至遭到隱匿案情、還被調職等遭遇，引發社會關注。其中被指控的主管，就是前青年部主任蔡沐霖，他不僅隱匿女同事遭職場性騷，涉嫌吃案，還逼迫被害陳姓女黨工向加害人陳右豪道歉，被害人還因此被調職，台北地檢署今（31）日依強制罪起訴蔡沐霖。起訴指出，蔡沐霖於2020年5月，擔任民進黨青年部主任，延攬其參選新北市立委時的競辦助理陳右豪，進入青年部擔任資深專員，但陳右豪和陳姓女同事共事期間，頻繁對陳女有不當肢體接觸或過度親暱行為，陳女遂於2020年7、8月間，向蔡沐霖反映遭陳右豪性騷，希望蔡沐霖適當處置。但蔡沐霖不但沒依性平法及民進黨性騷擾處理規定，還以「你給人家燒到龜覽趴火」、「雄性動物追求異性，總會被傷自己」等言語霸凌、怪罪陳女。甚至藉故在會議上對陳飆罵三字經，要求不擅長英日語等外語的陳女調至國際部，或選擇資遣，或向陳右豪道歉，檢方直指蔡一再在職場上羞辱、威脅、孤立陳女，以強暴、脅迫方式，妨害陳女意思決定自由。陳女為了工作，被迫依陳右豪提議，於2020年8月20日晚間在KTV內向陳右豪道歉，陳女再向蔡報告結果，最後陳女不堪其苦，終於2020年11月17日提出辭呈，30日離職，去年6月2日在臉書上揭發此事，事後蔡男向北檢自首，陳女向北檢提告。北檢著手偵辦，今依強制罪將蔡沐霖起訴。去年陳女在臉書上公開指控後，民進黨在各方批評以及社會輿論壓力下，展開調查，認定蔡沐霖涉及長期對同仁使用極度不恰當管理方式、言語，造成同仁身心嚴重受創，並選擇永久離開任職圈，情節屬實，令人無比遺憾。對此，蔡沐霖也曾發聲明表示，自己擔任青年部主任時，確實因管理不當被黨內約談，對於相關懲處也全盤接受。事件曝光時，蔡沐霖時任勞動部次長李俊俋機要祕書，也因此事請辭，而本案成為首起民進黨工，涉職場霸凌案遭起訴案例。