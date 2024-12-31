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前立委蔡壁如今天在中廣新聞網《千秋萬事》節目中，提到中央黨部阻擋她回台灣民眾黨，中央委員江和樹表示，蔡壁如是民眾黨的催生者，昨天中央委員連署她排第1個，還熱烈到當機，怎可能被阻擋？現在全黨上下煩惱柯文哲、柯文哲煩惱爸爸，不管被要求辭主席、戴電子腳鐐他都說好，若此時此刻還在內亂，是要被人家笑嗎？並說「如果再有一次，我相信柯文哲不會參與政治」。宣布參選民眾黨中央委員的蔡壁如，今天再度上《千秋萬事》節目，接受主持人王淺秋專訪。江和樹聽聞蔡壁如在節目中說，中央黨部阻擋她回黨中央，反射性的說「怎麼可能？這句話絕對不是蔡壁如說的，她這人不可能說這個啦！」江和樹說，昨天中央委員連署，蔡壁如是第1個連署通過的，還熱烈到當機，中央黨部怎麼可能阻擋她？更何況蔡壁如是台灣民眾黨的催生者，當年什麼都沒有的時候，陪伴在柯文哲的身邊就是蔡壁如。接著他話鋒一轉，問「此時此刻你說這個要做什麼？說這些有什麼幫助？」現在全黨上下都在煩惱柯文哲，明天要過年了，北檢還在二度抗告。他說，任何人若旁聽羈押庭的對話，眼淚會留下來，柯文哲當醫生救人一輩子，在他爸爸最難熬的時候，自己沒辦法救，心情會如何？柯爸病情不是一般人可以想像，檢調要求柯文哲辭主席，他說「好啊」！要求他戴電子腳鐐，他也說「好啊」！江和樹說，「如果再來一次，我相信柯文哲不會參與政治啦！此時此刻不要再說你要做什麼、做什麼了啦！台灣民眾黨如果沒有了柯文哲，這個黨像什麼？」他相信不管黃國昌也好、蔡壁如也好，都希望陪伴柯文哲走出來帶領台灣民眾黨，因為國民黨、民進黨全都想要消滅民眾黨，「我們自己還在內亂，是要被人家笑嗎？」