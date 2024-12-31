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▲宏築臻玥的地段更是掌握了極佳的未來性，落點生活機能已趨成熟的中山區燙金地段。（圖／業者提供）

▲宏築臻玥掌握了四面臨路、均質少地主，以及無店面等優勢。（圖／業者提供）

隨著市場復甦，全台房地產交易熱絡，首當其衝雙北的預售新案，更是掌握市場討論熱度。而民眾對於居住的生活機能、住宅品質等都相當要求，綜觀台北市中心，清幽的純住宅環境相當珍稀，一線品牌建商宏築建設機構，推出預售新案宏築臻玥，就是市場上少見的無店面、事務所的標準三房，也難怪馬上炒熱市場討論度。不只是帶來純住享受，宏築臻玥的地段更是掌握了極佳的未來性，落點生活機能已趨成熟的中山區燙金地段，掌握了南京、松江等繁榮商圈，還有台灣金融華爾街，又同時坐享危老都更紅利，區域擁有商辦、飯店大規模翻新，像是周圍有六福客棧、西華飯店的改建。另外，這地段過去有像是文華苑、台北之星、華爾道夫等，可謂是名宅聚落。交通上則是緊扣建國高架，串聯信義、仁愛、和平路段後，未來房價還有機會蔓延大安區，加上隨著區域不段更新進步，各種利基簇擁下，未來發展性可期。宏築臻玥是經過長時間的都更努力，才雕塑出的新案，掌握了四面臨路、均質少地主，以及無店面等優勢。背後推手宏築建設擁有30年雙北建築底蘊，這回也再次攜手過去有台北W HOTEL、東京皇宮飯店、倫敦科林希亞酒店等頂級飯店建築經驗的英國G.A Design，來為「宏築臻玥」操刀公設規劃，將「家」的感覺延伸。隨著景氣復甦，加上國際政局影響，買房地產避險還是資金避險主流，加上雙北土地越來越少，想要入手珍稀的燙金地段新案，機會稍縱即逝，也難怪宏築臻玥一推出就掌握了市場熱度。